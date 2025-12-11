Grand Prix si z Effie odnáší Plzeňský Prazdroj s agenturou VCCP a kampaní pro Proud

Ve 28. ročníku soutěže Effie Czech Republic získala ocenění Grand Prix společnost Plzeňský Prazdroj společně s agenturami VCCP, Publicis Group a Btl Partner & Media za kampaň k uvedení ležáku Proud. Nejvíce ocenění si za své kampaně odnesly Česká spořitelna a Česká asociace pojišťoven.
Letošní slavnostní vyhlášení soutěže Effie Czech Republic, kterou vyhlašuje Asociace komunikačních agentur (AKA) a v níž rozhoduje především efektivita, ale i kreativita přihlášených prací, proběhlo 10. prosince v pražské Lucerně. Celkem bylo během večera uděleno 45 cen, z toho osm zlatých.
Kategorií s nejvyšším počtem oceněných prací se stal Sportovní marketing, předáno v ní bylo šest cen. Nejvíc trofejí si ze slavnostního večera v pražské Lucerně odnesli dva zadavatelé: Česká spořitelna a Česká asociace pojišťoven.
Grand Prix
- Obrátili jsme proud českého piva – Plzeňský Prazdroj VCCP + Publicis Groupe + Btl Partner & Media
Zlaté Effie
- Nejstarší banka dostala nejmladší board – Česká spořitelna + VML Czechia + WPP Media Czech Republic (kategorie Finanční služby)
- Jak získat dvojnásobek diváků paralympiády? – Český paralympijský výbor + VML Czechia (kategorie Sportovní marketing & Gaming & E-sport)
- Jak se z tradiční české značky stal trendsetter – Budějovický Budvar + Ogilvy + Publicis Groupe + Unity Design + Kaspen (kategorie Dlouhodobé budování značky & integrace & partnerství)
- Jak Cinkačka vycinkala rekordní prodeje – Komerční banka + Good Game + Dentsu Czech Republic + Squad.buzz + Separation Films (kategorie Finanční služby)
- Zažij zážitek Slavie – SK Slavia Praha + Zaraguza CZ (kategorie Aktivační marketing/Brand Experience)
- Obrátili jsme proud českého piva – Plzeňský Prazdroj + VCCP Publicis Groupe + Btl Partner & Media (kategorie Nápoje)
- Pivo, které osvěžilo celou kategorii – Plzeňský Prazdroj + VCCP + KOOR Cocoon (kategorie Marketing Innovation / Business Solutions)
- ČAP – Drogy jsou zkratky – ČAP – Česká asociace pojišťoven + McCann + Hero&Outlaw + McCann Boost (kategorie Positive Change)
Nejúspěšnější zadavatelé
- Česká spořitelna – 1× zlato, 3× stříbro, 2× bronz
- ČAP – Česká asociace pojišťoven – 1× zlato, 3× stříbro, 2× bronz
- Plzeňský Prazdroj – Grand Prix, 2× zlato, 3× bronz
Dopad dlouhodobé spolupráce
Podle organizátorů bylo pro značky i agentury velkým úspěchem už jen to, že se probojovaly do finále. Letošní počet přihlášek byl totiž rekordní a vyšplhal se až na číslo 117. Zajímavý letos byla také výraznější souvislost mezi délkou spolupráce klienta s agenturou a přítomností na shortlistu.
„Těší nás, že se potvrzuje pozitivní vliv dlouhodobého partnerství mezi agenturami a klienty. Zatímco loni se na shortlist Effie dostávaly kampaně s průměrnou délkou spolupráce 6,5 roku, letos je to již sedm let. Právě stabilní vztahy se zadavateli často vedou k hlubšímu porozumění značce, odvážnějším strategiím a měřitelně efektivnějším kampaním,“ doplňuje Petra Jankovičová, prezidentka AKA a ředitelka agentury Triad Prague.
Proud: kreativita i data
Nejvyšší ocenění Grand Prix získala kampaň agentur VCCP a Publicis Group spolu s Btl Partner & Media pro Plzeňský Prazdroj k uvedení nového ležáku Proud. Vedle početné poroty, v níž zasedlo 40 odborníků, projekt zaujal také Sdružení pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, které mu přiřklo ocenění v kategorii Nejlepší využití dat, jejímž je garantem.
„Ocenění značka Proud získala za komplexní a inspirativní práci s daty, která byla organickou součástí strategického myšlení i kreativního procesu. Projekt ukazuje, jak lze dostupná fakta využít k formulaci jasných cílů, sestavení silné strategie a přesvědčivému prokázání efektu v širších tržních souvislostech. Přístup týmu je profesionální, analyticky ukotvený a současně autentický – přesně takový, jaký by měl stát v základu efektivní komunikace,“ říká k úspěchu kampaně Hana Huntová, ředitelka SIMAR.
Projekt Proudu si kladl za cíl oslovit mladší cílové skupiny ve městech. Vzniklo tak nové pivo a s ním nový chuťový zážitek, nová značka, identita, inovativní design vratné lahve i odvážná kampaň. Plzeňskému Prazdroji se podařilo díky efektivní a kreativní práci napříč celým marketingovým mixem během jednoho roku zvrátit negativní trend a otevřít nový pivní segment. Práce byla rovněž velmi kladně hodnocena ve speciální kategorii, kterou má v rámci Effie na starosti porota složená z kreativců Art Directors Clubu.
Kvalita výkonu roste
Zadavateli s nejvyšším počtem trofejí se v letošní Effie Awards Czech Republic staly Česká spořitelna a Česká asociace pojišťoven (ČAP). Obě společnosti, které s agenturami spolupracují dlouhodobě, získaly za své projekty shodně jednu zlatou, tři stříbrné a dvě bronzové ceny.
Oceněnými pracemi České spořitelny jsou „Nejstarší banka dostala nejmladší board“ od VML Czechia a WPP Media a kampaň k uvedení limitované edice svítících platebních karet od VML Czechia a Wavemaker. ČAP si vysoutěžila trofeje Effie za kampaň „Drogy jsou zkratky“ upozorňující na nebezpečí řízení vozidel pod vlivem návykových látek, a tak za třetí pokračování Národního dne beze spěchu, vše z dílny agentur McCann Prague a Hero&Outlaw. První zmíněná kampaň obsadila příčku nejvyšší také v letošní zcela nové kategorii Positive Change.
„Gratuluji všem oceněným, a ano, i shortlist je ocenění. Zdůrazňuji to proto, že kvalita přihlášek je rok od roku lepší, datová evidence kvalitnější, a tudíž musí být i poroty přísnější. Jsme přesvědčeni, že je Effie věrným zrcadlem trhu, a proto máme radost, že kvalita výkonu v branži roste,“ doplňuje k výsledkům Ondřej Novák, projektový manažer Effie Czech Republic a výkonný ředitel Asociace mediálních agentur (ASMEA).
Speciální ocenění
Vedle ceny SIMAR byly v rámci slavnostního vyhlášení udělena také tři další speciální ocenění. Trofej společnosti Google za Nejlepší využití YouTube získala kampaň „Patchmania“, kterou vytvořil tým z L’Oréal Česká republika a z agentur Wavemaker Czech, Lavo Productions, Publicis Groupe a WS Czech. Cenu Active za nejlepší využití rádia putovala do společnosti Mondelez za kampaň s Milkulášem od agentur Ogilvy, Hogarth Worldwide a Publicis Groupe. Třetí cenou je Prima Video Awards a uděluje ji skupina Prima. Letos ji nejvíce oslovila kampaň „Když myslíte na dům nebo zahradu, slyšíte Bauhaus“ pro společnost Bauhaus od Knowlimits Group.
„Effie každoročně ukazuje, že za nejúspěšnějšími kampaněmi stojí důsledná práce s daty, disciplína, ale také odvaha a výrazná kreativita. Letošní ročník znovu potvrdil, jak zásadní roli hraje v našem oboru důvěra a že trvalá spolupráce mezi agenturami a zadavateli přináší výsledky, které obstojí nejen před porotou, ale především v byznysu,“ dodala Radana Čechová, výkonná ředitelka AKA.
Partnery letošního ročníku Effie Czech Republic 2025 stejně jako slavnostního vyhlášení v pražské Lucerně se staly společnosti Google, FTV Prima, Active Radio, ResSolution Group, Ipsos, Kantar, SIMAR, Westfield Rise a C&See. Mediálním partnerem je týdeník o komerční komunikaci Marketing & Media.
Kompletní seznam oceněných
Grand Prix
- Obrátili jsme proud českého piva – Plzeňský Prazdroj / VCCP + Publicis Groupe + Btl Partner & Media
Aktivační marketing/Brand Experience
Zlatá Effie
- Zažij zážitek Slavie – SK Slavia Praha / Zaraguza CZ
Stříbrná Effie
- Lego® Minutový nákup … aneb nemusíš letět do vesmíru, abys vyhnal výsledky do nebe – LEGO Trading / Publicis Groupe + Leo Burnett + Kreativ Gang + Ogilvy
Bronzová Effie
- Jak Fortuna vyhrála mistrovství světa v otevírání Lucky Boxů – Fortuna Game / Publicis Groupe + Dentsu Czech Republic
- Jak Milkuláš pomohl rozeslat přes 18 000 vánočních přání – Mondelez Europe Services / Ogilvy + Hogarth Worldwide + Publicis Groupe
- Spořka a svítící karty for the win – Česká spořitelna / VML Czechia + WPP Media Czech Republic
Positive Change
Zlatá Effie
- Drogy jsou zkratky – ČAP – Česká asociace pojišťoven / McCann + Hero&Outlaw + McCann Boost
Stříbrná Effie
- Jak jsme třetí rok po sobě zastavili zemi – ČAP – Česká asociace pojišťoven / McCann + Hero&Outlaw + McCann Boost
- Jak získat dvojnásobek diváků paralympiády? – Český paralympijský výbor / VML Czechia
Bronzová Effie
- Cena neudělena
Sportovní marketing & Gaming & E-sport
Zlatá Effie
- Jak získat dvojnásobek diváků paralympiády? – Český paralympijský výbor / VML Czechia
Stříbrná Effie
- KB a Mastercard: Jak Cinkačka vycinkala rekordní prodeje – Komerční banka / Good Game + Dentsu Czech Republic + Squad.buzz + Separation Films
- Zažij sílu Slavie – SK Slavia Praha / Zaraguza CZ
Bronzová Effie
- Sparta Unlimited. První český klubový paywall – AC Sparta Praha fotbal / AC Sparta Praha fotbal + 2score
- Birell Active: Jak nám stamina pomohla v boji s energeťáky – Plzeňský Prazdroj / Good Game + Publicis Groupe + Squad.buzz + Paranormal studio
- T-Mobile: Jak sázka na silná spojení v rodině zrychlila akvizice domácího internetu o 50 % – T‑Mobile Czech Republic / Ogilvy + Oak Prague + Proboston Creative + WPP Media Czech Republic
Finanční služby
Zlatá Effie
- Nejstarší banka dostala nejmladší board – Česká spořitelna / VML Czechia + WPP Media Czech Republic
- KB a Mastercard: Jak Cinkačka vycinkala rekordní prodeje – Komerční banka / Good Game + Dentsu Czech Republic + Squad.buzz + Separation Films
Stříbrná Effie
- Spořka a svítící karty for the win – Česká spořitelna / VML Czechia + WPP Media Czech Republic
- Když slevu nedostanou jen zákazníci – ČSOB / Zaraguza CZ + Publicis Groupe
Bronzová Effie
- Cena neudělena
Marketing Innovation / Business Solutions
Zlatá Effie
- Obrátili jsme proud českého piva – Plzeňský Prazdroj / VCCP + Publicis Groupe + Btl Partner & Media
Stříbrná Effie
- Růst tržního podílu díky evidence-based rebrandingu – Hopi Holding / Lineart
Bronzová Effie
- Cena neudělena
Media Planning & Inovace
Zlatá Effie
- Cena neudělena
Stříbrná Effie
- Philips OneBlade: Pozornost Prodává! – Philips Česká republika / OMD Czech + FUSE + Follow Bubble
Bronzová Effie
- Svítící platební karta, kterou si za groše nepořídíte – Česká spořitelna / Wavemaker Czech + VML Czechia
- Drogy jsou zkratky – ČAP – Česká asociace pojišťoven / McCann + Hero&Outlaw + McCann Boost
- První programaticky triggerovaná a nakupovaná retail reklama v ČR – Plzeňský Prazdroj / Publicis Groupe
Digitální marketing/sociální média
Zlatá Effie
- Cena neudělena
Stříbrná Effie
- Philips OneBlade: Pozornost Prodává! – Philips Česká republika / OMD Czech + FUSE + Follow Bubble
- Svítící platební karta, kterou si za groše nepořídíte – Česká spořitelna / Wavemaker Czech + VML Czechia
Bronzová Effie
- Zažij sítě Slavie – SK Slavia Praha / Zaraguza CZ
Telekomunikační spotřební zboží, sportovní vybavení, móda
Zlatá Effie
- Cena neudělena
Stříbrná Effie
- T-Mobile: Jak sázka na silná spojení v rodině zrychlila akvizice domácího internetu o 50 % – T‑Mobile Czech Republic / Ogilvy + Oak Prague + Proboston Creative + WPP Media Czech Republic
Bronzová Effie
- Cena neudělena
Dlouhodobé budování značky & integrace & partnerství
Zlatá Effie
- Jak se z tradiční české značky stal trendsetter – Budějovický Budvar / Ogilvy + Publicis Groupe + Unity Design + Kaspen
Stříbrná Effie
- #Silnější: Spořka mění generační vztah ke značce – Česká spořitelna / VML Czechia + Wavemaker Czech
- Jak jsme třetí rok po sobě zastavili zemi – ČAP – Česká asociace pojišťoven / McCann + Hero&Outlaw + McCann Boost
Bronzová Effie
- Cena neudělena
Nápoje
Zlatá Effie
- Obrátili jsme proud českého piva – Plzeňský Prazdroj / VCCP + Publicis Groupe + Btl Partner & Media
Stříbrná Effie
- Cena neudělena
Bronzová Effie
- Cena neudělena
Obsahový/Content Marketing & Entertainment
Zlatá Effie
- Cena neudělena
Stříbrná Effie
- Jak jsme třetí rok po sobě zastavili zemi – ČAP – Česká asociace pojišťoven / McCann + Hero&Outlaw + McCann Boost
Bronzová Effie
- Drogy jsou zkratky – ČAP – Česká asociace pojišťoven / McCann + Hero&Outlaw + McCann Boost
- O2 CyberNews – O2 Czech Republic / Boomerang Communication
- „Tak určitěěěě.” Budvar 33 & TMBK – Budějovický Budvar / Ogilvy + Publicis Groupe + Unity Design + Kaspen
PR
Zlatá Effie
- Cena neudělena
Stříbrná Effie
- Mámy to chtěj taky! – Mumdoo / Grayling Czech Republic + DDB
Bronzová Effie
- Cena neudělena
Retail
Zlatá Effie
- Cena neudělena
Stříbrná Effie
- V hlavní roli zákazník – HP Tronic Zlín / Havas Prague
Bronzová Effie
- Když myslíte na dům nebo zahradu, slyšíte Bauhaus – Bauhaus / Knowlimits Group + Jinej Gang + Stink Films Prague
- První programaticky triggerovaná a nakupovaná retail reklama v ČR – Plzeňský Prazdroj / Publicis Groupe
Doprava, cestování & turismus
Zlatá Effie
- Cena neudělena
Stříbrná Effie
- ÓÓÓÓÓÓÓhromující výsledky nové kampaně OREA Hotels – Orea Hotels / WPP Media Czech Republic + Etnetera Motion
Bronzová Effie
- Cena neudělena
Beauty & Fragrance
Zlatá Effie
- Cena neudělena
Stříbrná Effie
- Patchmania – L’Oréal Česká republika / Wavemaker Czech + LAVO Productions + Publicis Groupe + WS CEE Communication Consulting
Bronzová Effie
- L’Oréal Men Expert: Jak jsme vyhráli nad předsudky i únavou – L’Oréal Česká republika / McCann + B&T Agency + Wavemaker Czech
Potraviny
Zlatá Effie
- Cena neudělena
Stříbrná Effie
- Cena neudělena
Bronzová Effie
- Milkuláš jako netradiční tahoun tradičních českých Vánoc – Mondelez Europe Services / Ogilvy Hogarth + Worldwide + Publicis Groupe
Ostatní FMCG
Zlatá Effie
- Cena neudělena
Stříbrná Effie
- Cena neudělena
Bronzová Effie
- Philips OneBlade: Pozornost Prodává! – Philips Česká republika / OMD Czech + FUSE + Follow Bubble
Malý rozpočet (do 1 mil. Kč externích nákladů)
- Cena neudělena
Auto – Moto
- Cena neudělena