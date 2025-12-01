Zadavatelé a značky
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let

Petr Pavel na konferenci Forum Media

© Forum Media

  • Forum Media, Téma čísla


Prezident Petr Pavel byl čestným hostem jubilejního 25. ročníku největší české konference věnované strategické komunikaci. Ve svém vystoupení zdůraznil rostoucí význam důvěryhodných a skutečně nezávislých médií, která dnes čelí stále většímu tlaku. Více než sedm desítek řečníků se věnovalo klíčovým výzvám současné komunikace – zejména otázce, jak efektivně oslovit mladé publikum. Jaké odpovědi nabídli?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 48/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Stanislav Šulc

Stanislav Šulc

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
