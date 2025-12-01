Zadavatelé a značky
Effie Awards znají finalisty. Jak porota vybírala?

Na shortlisty 28. ročníku Effie Awards Czech Republic se letos probojovalo 54 projektů. Nejvíce nominací získala Česká spořitelna, mezi agenturami vede VML Czechia. Finalisty oznámila Asociace komunikačních agentur na Effie Stage v rámci konference Forum Media 2025. Co přinese finále populární oborové soutěže?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 48/2025.

Justýna Pískačová

MAM Téma čísla

Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek

MAM Exkluzivně v časopise

Effie
Akce a soutěže
Effie Awards znají finalisty. Jak porota vybírala?
POPAI day 2025
Akce a soutěže
POPAI DAY: Reklama není o regálech, ale o vztazích
The convenience of shopping online
Analýzy a data
Jak Češi nakupují? Často, ale někdy cuknou před platbou
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

