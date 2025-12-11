Češi uspěli na European Excellence Awards. Commlab si odváží 2 zlata

Na shortlistu této prestižní evropské PR soutěže se ocitli hned dva čeští zástupci. A to agentura Commlab se třemi nominacemi s kampaní „Malí superhrdinové” a agentura Grayling s oceňovanou kampaní „Mámy to chtěj taky” pro MUMDOO.
Již 19. ročník „Mistrovství Evropy v PR” se uskutečnil tradičně v Berlíně. Zlato si nakonec odnesla právě kampaň Malí superhrdinové, a to v kategoriích NGOs & Associations a Small Budget Campaigns.
„Úspěch v kategorii Small Budget Campaign nám doslova vyrazil dech, protože s námi na shortlistu byli ti nejlepší z nejlepších, kteří si odnesli minimálně jednu zlatou sošku,” říká Michaela Studená, spoluzakladatelka Commlabu a zároveň autorka kreativního konceptu.
Cílem kampaně Malí superhrdinové bylo naučit děti, jak se bránit domácímu a sexualizovanému násilí. Na stránkách www.malisuperhrdinove.cz mohou děti a dospívající najít informace, co dělat v případě, že je jim chování dospělého nějakým způsobem nepříjemné. Zároveň se kampaň snažila nasvítit na problematiku násilí na dětech prostřednictvím virálního spotu, který měl za několik týdnů přes milion zhlédnutí. Součástí kampaně byl i návrh několika legislativních změn právě na ochranu dětí a mladistvých.
Pro Pod svícnem, Michaelu Studenou a další spoluzakladatelku Barboru Urbanovou to není jediné ocenění v poslední době. Za poslední tři roky jsou to téměř dvě desítky ocenění včetně Vogue Leaders, Top ženy Česka, několika prvních umístěních v českých oborových soutěžích či top 3 na World PR and Communications Awards 2024.
„Ukazuje to, že komunikaci i v neziskovém sektoru lze posouvat, neopakovat se a volit netradiční postupy. Zároveň též to, že i v malém týmu lze dělat velké věci. Děkuji všem, kteří se na projektu spolu s námi podíleli a především komunitě kolem Pod svícnem. Bez ní by nebylo nic,” uzavírá Studená.
Shortlisty se seznamem vítězů naleznete na webových stránkách soutěže.
Photocredit: excellence-awards.com