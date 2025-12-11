Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Češi uspěli na European Excellence Awards. Commlab si odváží 2 zlata

Na shortlistu této prestižní evropské PR soutěže se ocitli hned dva čeští zástupci. A to agentura Commlab se třemi nominacemi s kampaní „Malí superhrdinové” a agentura Grayling s oceňovanou kampaní „Mámy to chtěj taky” pro MUMDOO.

Již 19. ročník „Mistrovství Evropy v PR” se uskutečnil tradičně v Berlíně. Zlato si nakonec odnesla právě kampaň Malí superhrdinové, a to v kategoriích NGOs & Associations a Small Budget Campaigns.

„Úspěch v kategorii Small Budget Campaign nám doslova vyrazil dech, protože s námi na shortlistu byli ti nejlepší z nejlepších, kteří si odnesli minimálně jednu zlatou sošku,” říká Michaela Studená, spoluzakladatelka Commlabu a zároveň autorka kreativního konceptu.

Cílem kampaně Malí superhrdinové bylo naučit děti, jak se bránit domácímu a sexualizovanému násilí. Na stránkách www.malisuperhrdinove.cz mohou děti a dospívající najít informace, co dělat v případě, že je jim chování dospělého nějakým způsobem nepříjemné. Zároveň se kampaň snažila nasvítit na problematiku násilí na dětech prostřednictvím virálního spotu, který měl za několik týdnů přes milion zhlédnutí. Součástí kampaně byl i návrh několika legislativních změn právě na ochranu dětí a mladistvých.

Pro Pod svícnem, Michaelu Studenou a další spoluzakladatelku Barboru Urbanovou to není jediné ocenění v poslední době. Za poslední tři roky jsou to téměř dvě desítky ocenění včetně Vogue Leaders, Top ženy Česka, několika prvních umístěních v českých oborových soutěžích či top 3 na World PR and Communications Awards 2024.

„Ukazuje to, že komunikaci i v neziskovém sektoru lze posouvat, neopakovat se a volit netradiční postupy. Zároveň též to, že i v malém týmu lze dělat velké věci. Děkuji všem, kteří se na projektu spolu s námi podíleli a především komunitě kolem Pod svícnem. Bez ní by nebylo nic,” uzavírá Studená.

Shortlisty se seznamem vítězů naleznete na webových stránkách soutěže.

Photocredit: excellence-awards.com

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-49
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-49
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Empty supermarket aisle
Analýzy a data
Privátní značky: z levnější alternativy strategickým produktem
Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem

MAM Exkluzivně v časopise

Aneta_Martinek-rijen-24
Komunita a lidé
HolkyzMarketingu čekají velké změny. „Chceme se přiblížit firmám.“
Vincent Berthier
Média a trh
Spinoza: AI od novinářů pro novináře. Jak funguje v praxi?
Kateřina Fialová
Kreativita a kampaně
ADC Šťouch: Signal Space zaujal nejen vizuální identitou
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Dentsu
Komunita a lidé
Dentsu mění vedení klíčových divizí: Slezáková přebírá Digital Trading, management iProspectu posiluje Krajkovičová
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
591839407_1285384860287903_5384249036760506226_n
Akce a soutěže
Vlak plný inspirace. Třetí ročník soutěže ADC Creative Express 2025 má vítěze
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
Dentsu
Komunita a lidé
Dentsu mění vedení klíčových divizí: Slezáková přebírá Digital Trading, management iProspectu posiluje Krajkovičová
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
591839407_1285384860287903_5384249036760506226_n
Akce a soutěže
Vlak plný inspirace. Třetí ročník soutěže ADC Creative Express 2025 má vítěze
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ