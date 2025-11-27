Vítězové Křišťálové lupy přehledně: Kdo obsadil první příčky?

Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu je čtenářská anketa serveru Lupa.cz a vydavatelství Internet Info, která každoročně oceňuje nejzajímavější tuzemské online projekty a služby. Kdo si letos v jednotlivých kategoriích prestižní ankety odnesl zlatá umístění?
Osobností roku 2025 se stává Jan Barta, titul Projekt roku získává Záchrana Grouponu českými investory. V kategorii Zpravodajství obhájil první místo web ČT24 a dvě vítězství si připisuje videohra Kingdom Come: Deliverance II (v kategoriích Hvězda a Globální projekty českých tvůrců). Ze Zájmových webů na první příčku vystoupala ČSFD.cz a ocenění Influencer si odnáší Stejk.
Kategorie hodnocené veřejností
- Internetové obchodování: Alza.cz
- Nástroje a služby: Mapy.cz
- Online video: Fabulace Jana Špačka
- Podcast roku: Hype-Cast
- Zájmové weby: ČSFD.cz
- Zpravodajství a publicistika: ČT24
Kategorie hodnocené odbornou porotou
- Anticena: Google za neplacení autorských práv vydavatelům a tvůrcům
- Globální projekty českých tvůrců: Kingdom Come: Deliverance II
- Marketingová, obsahová a e-commerce inspirace: Nákup vrtulníku Čestmír pro Ukrajinu
- Mladá krev: Díky, že můžem
- Influencer: Stejk
- Hvězda: Kingdom Come: Deliverance II
- Osobnost roku: Jan Barta
- Projekt roku: Záchrana Grouponu českými investory
- Veřejně prospěšná služba – cena České televize: Paměť národa