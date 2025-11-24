Společnost dm pokračuje v dobročinné iniciativě Giving Friday. V letošním roce podpoří organizaci Nevypusť duši

Společnost dm opět spouští Giving Friday, dobročinnou iniciativu, která nabízí zákazníkům možnost spojit nákup s podporou smysluplného projektu. V pátek 28. listopadu mohou zákazníci nakoupit produkty v prodejnách dm, online i prostřednictvím aplikace a současně přispět na dobrou věc.
Poslední listopadový pátek bývá ve znamení Black Friday. Společnost dm se však rozhodla místo slev investovat energii i prostředky do podpory projektů, které mají pozitivní dopad na společnost. Již osmým rokem proto přichází s iniciativou Giving Friday, která zákazníkům umožňuje v tento den svým běžným nákupem přispět na dobrou věc. V letošním roce společnost podpoří neziskovou organizaci Nevypusť duši, která se dlouhodobě věnuje osvětě v oblasti duševního zdraví.
„Giving Friday je pro nás příležitostí dát předvánočním nákupům hlubší smysl. Duševní zdraví vnímáme jako jedno z klíčových témat současnosti, dotýká se všech generací, a právě v období před svátky je prevence obzvlášť důležitá. Proto jsme letos zvolili organizaci Nevypusť duši, která na tomto poli odvádí skvělou práci. Věříme, že získané prostředky pomohou rozšířit osvětu o duševním zdraví a podpoří otevřenou komunikaci na toto téma,“ říká Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm.
Giving Friday se v posledních letech stal pevnou součástí aktivit dm zaměřených na společenskou odpovědnost a podporu komunit. Minulý rok dm věnovala 3 miliony korun vzdělávací organizaci TEREZA.
Jak se mohou zákazníci zapojit
Zapojení je jednoduché: stačí nakoupit v pátek 28. listopadu v kamenných prodejnách dm, na dm.cz nebo prostřednictvím aplikace Moje dm. Pět procent z celkového denního obratu věnuje dm na podporu neziskové organizace Nevypusť duši. Není potřeba žádná registrace ani speciální podmínky – každý běžný nákup se počítá.
„Společnost dm je jednou ze značek, které se dlouhodobě a konzistentně věnují osvětě v důležitých společenských tématech, a jsme proto moc rádi, že letos volba padla právě na duševní zdraví. Díky daru od dm rozšíříme prevenci na školy po celé republice a posílíme zázemí pro studenty i pedagogy. Každý krok k včasné pomoci má smysl,“ doplňuje Barbora Pšenicová, zakladatelka organizace Nevypusť duši.