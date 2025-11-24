Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Společnost dm pokračuje v dobročinné iniciativě Giving Friday. V letošním roce podpoří organizaci Nevypusť duši

© Chilli Production

Společnost dm opět spouští Giving Friday, dobročinnou iniciativu, která nabízí zákazníkům možnost spojit nákup s podporou smysluplného projektu. V pátek 28. listopadu mohou zákazníci nakoupit produkty v prodejnách dm, online i prostřednictvím aplikace a současně přispět na dobrou věc.

Poslední listopadový pátek bývá ve znamení Black Friday. Společnost dm se však rozhodla místo slev investovat energii i prostředky do podpory projektů, které mají pozitivní dopad na společnost. Již osmým rokem proto přichází s iniciativou Giving Friday, která zákazníkům umožňuje v tento den svým běžným nákupem přispět na dobrou věc. V letošním roce společnost podpoří neziskovou organizaci Nevypusť duši, která se dlouhodobě věnuje osvětě v oblasti duševního zdraví.

„Giving Friday je pro nás příležitostí dát předvánočním nákupům hlubší smysl. Duševní zdraví vnímáme jako jedno z klíčových témat současnosti, dotýká se všech generací, a právě v období před svátky je prevence obzvlášť důležitá. Proto jsme letos zvolili organizaci Nevypusť duši, která na tomto poli odvádí skvělou práci. Věříme, že získané prostředky pomohou rozšířit osvětu o duševním zdraví a podpoří otevřenou komunikaci na toto téma,“ říká Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm.

Giving Friday se v posledních letech stal pevnou součástí aktivit dm zaměřených na společenskou odpovědnost a podporu komunit. Minulý rok dm věnovala 3 miliony korun vzdělávací organizaci TEREZA.

Jak se mohou zákazníci zapojit

Zapojení je jednoduché: stačí nakoupit v pátek 28. listopadu v kamenných prodejnách dm, na dm.cz nebo prostřednictvím aplikace Moje dm. Pět procent z celkového denního obratu věnuje dm na podporu neziskové organizace Nevypusť duši. Není potřeba žádná registrace ani speciální podmínky – každý běžný nákup se počítá.

„Společnost dm je jednou ze značek, které se dlouhodobě a konzistentně věnují osvětě v důležitých společenských tématech, a jsme proto moc rádi, že letos volba padla právě na duševní zdraví. Díky daru od dm rozšíříme prevenci na školy po celé republice a posílíme zázemí pro studenty i pedagogy. Každý krok k včasné pomoci má smysl,“ doplňuje Barbora Pšenicová, zakladatelka organizace Nevypusť duši.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-47
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek
Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?

MAM Exkluzivně v časopise

The convenience of shopping online
Analýzy a data
Jak Češi nakupují? Často, ale někdy cuknou před platbou
Lenka Čábelová
Komunita a lidé
AI není jen nástroj, ale platforma. Copilot používám jako kouče
Zrádci podcast
Komunita a lidé
Reklama jako autorská disciplína
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ