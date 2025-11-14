Soutěž digitálních projektů WebTop100 zná své letošní vítěze

Celkovým vítězem 24. ročníku soutěže nejinspirativnějších digitálních projektů se stala agentura Taste, nejlépe hodnoceným projektem Digitální transformace cestovní agentury Blue Style řízená agenturou SiteOne. Osobností českého digitálu je pro rok 2025 Štěpán Hlinka.
Celkovým vítězem letošního ročníku soutěže se stala agentura Taste, která se svým projektem zvítězila v kategorii Firemní komunikace a v ostatních kategoriích zaznamenala dvě umístění na stupních vítězů. Nejlépe hodnoceným projektem letošního ročníku soutěže WebTop100 se stala Digitální transformace CK Blue Style, kterou řídí tým agentury SiteOne.
V anketě Osobnost českého digitálu zvítězil Štěpán Hlinka, zakladatel projektu Editee.com (dříve Deeply.cz).
„Jsem nesmírně potěšen tím, jak soutěž WebTop100 i po tolika letech existence neztrácí dech a naopak každoročně posiluje svou pozici jako nejdůležitější benchmark pro profesionály v digitálním marketingu,“ říká Petr Kleiner, předseda odborné soutěže WebTop100. „Letošních 250 soutěžních projektů představuje historický milník. České a slovenské agentury již vnímají WebTop100 jako klíčovou příležitost demonstrovat svou špičkovou práci před celým trhem. Účast v WebTop100 se stala vizitkou kvality a inovace,“ uzavírá Kleiner.
„Letos alespoň s jedním projektem uspělo celkem 37 tvůrců z řad agentur. Tato každý rok sílící diverzita vítězů úspěšných subjektů nás těší ještě o něco více. Všem se náleží právem gratulovat,“ doplňuje Michal Mládek, šéf projektu WebTop100.
Cílem projektu WebTop100 je inspirovat a rozvíjet český digitální trh. Jeho součástí je každoroční soutěž digitálních projektů a konference WebTop100 spojená s vyhlášením nejúspěšnějších z nich. Pod hlavičkou WebTop100 se koná taktéž konference zaměřená na UX, design a výzkum, UX Day.