Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Soutěž digitálních projektů WebTop100 zná své letošní vítěze

  • Doporučujeme

Celkovým vítězem 24. ročníku soutěže nejinspirativnějších digitálních projektů se stala agentura Taste, nejlépe hodnoceným projektem Digitální transformace cestovní agentury Blue Style řízená agenturou SiteOne. Osobností českého digitálu je pro rok 2025 Štěpán Hlinka.

Celkovým vítězem letošního ročníku soutěže se stala agentura Taste, která se svým projektem zvítězila v kategorii Firemní komunikace a v ostatních kategoriích zaznamenala dvě umístění na stupních vítězů. Nejlépe hodnoceným projektem letošního ročníku soutěže WebTop100 se stala Digitální transformace CK Blue Style, kterou řídí tým agentury SiteOne.

V anketě Osobnost českého digitálu zvítězil Štěpán Hlinka, zakladatel projektu Editee.com (dříve Deeply.cz).

„Jsem nesmírně potěšen tím, jak soutěž WebTop100 i po tolika letech existence neztrácí dech a naopak každoročně posiluje svou pozici jako nejdůležitější benchmark pro profesionály v digitálním marketingu,“ říká Petr Kleiner, předseda odborné soutěže WebTop100. „Letošních 250 soutěžních projektů představuje historický milník. České a slovenské agentury již vnímají WebTop100 jako klíčovou příležitost demonstrovat svou špičkovou práci před celým trhem. Účast v WebTop100 se stala vizitkou kvality a inovace,“ uzavírá Kleiner.

„Letos alespoň s jedním projektem uspělo celkem 37 tvůrců z řad agentur. Tato každý rok sílící diverzita vítězů úspěšných subjektů nás těší ještě o něco více. Všem se náleží právem gratulovat,“ doplňuje Michal Mládek, šéf projektu WebTop100.

Cílem projektu WebTop100 je inspirovat a rozvíjet český digitální trh. Jeho součástí je každoroční soutěž digitálních projektů a konference WebTop100 spojená s vyhlášením nejúspěšnějších z nich. Pod hlavičkou WebTop100 se koná taktéž konference zaměřená na UX, design a výzkum, UX Day.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-45
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-45
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?
Proč mladí nečtou zprávy?
Média a trh
Jak dělat zpravodajství pro generaci Z?
Marketing ve sportu
Zadavatelé a značky
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem

MAM Exkluzivně v časopise

Kosta Schneider_Publicis Groupe_Credits Matouš Bláha, Publicis Groupe_2
Komunita a lidé
Marketing jako forma rezistence
Paul Holmes Forum Media
Komunita a lidé
PR nestojí na slovech, ale na činech
NORA
Média a trh
AI moderátorka na Primě: Jak vznikala?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
Fabini
Kreativita a kampaně
Fabini má první televizní reklamu. O spot se Zdeňkem Pohlreichem se postarali MARK BBDO
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
Fabini
Kreativita a kampaně
Fabini má první televizní reklamu. O spot se Zdeňkem Pohlreichem se postarali MARK BBDO
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ