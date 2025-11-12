Sbírka potravin: Společnost dm daruje celkem 58,1 tuny zboží lidem v nouzi

Společnost dm uzavřela podzimní kolo Sbírky potravin. Díky štědrosti zákazníků bylo v období od 4. do 8. listopadu 2025 vybráno celkem 58,1 tuny zboží pro lidi v nouzi. Zákazníci nejvíce využívali možnost zakoupení virtuálních balíčků v prodejnách dm, úspěšná byla také fyzická sbírka.
Sbírka potravin se i letos zaměřila na inovativní přístup s virtuálními balíčky, které umožnily zákazníkům přispět odkudkoli. V období od 4. do 8. listopadu mohli zákazníci přidat ke svému nákupu v prodejnách dm, v aplikaci Moje dm nebo online na dm.cz virtuální balíček.
V prodejnách dm bylo možné zapojit se zakoupením virtuálního balíčku v hodnotě 50 Kč, 100 Kč nebo 200 Kč. Online a v aplikaci Moje dm pak bylo možné podpořit ty, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, virtuálním balíčkem v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč nebo 1 000 Kč.
Výsledky sbírky:
- Virtuální balíčky v prodejnách dm: Vybráno 5 350 650 Kč, což představuje ekvivalent 53,5 tuny zboží.
- Virtuální balíčky online (dm.cz a aplikace Moje dm): Podpora dosáhla výše 87 200 Kč, což činilo 0,9 tuny drogerie a potravin.
- Fyzická sbírka v prodejnách dm: Během sběrného dne 8. listopadu 2025 byly vybrány další 3,7 tuny zboží.
- Celkem tak na podporu lidí v tíživé situaci poputuje 58,1 tuny zboží.
„Jsme nesmírně vděční našim zákazníkům za jejich obrovskou podporu a štědrost. Díky nim můžeme společně s Českou federací potravinových bank pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují, a to navíc s ohledem na udržitelnost díky virtuálním balíčkům. Na vybraná místa poputuje více než 58 tuny zboží, což je výsledek, na který můžeme být všichni společně opravdu pyšní,“ uvedl Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm.
Veškeré vybrané prostředky budou ve spolupráci s Českou federací potravinových bank přeměněny na reálné produkty, které lidé v nouzi aktuálně nejvíce potřebují.