Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Sbírka potravin: Společnost dm daruje celkem 58,1 tuny zboží lidem v nouzi

Společnost dm uzavřela podzimní kolo Sbírky potravin. Díky štědrosti zákazníků bylo v období od 4. do 8. listopadu 2025 vybráno celkem 58,1 tuny zboží pro lidi v nouzi. Zákazníci nejvíce využívali možnost zakoupení virtuálních balíčků v prodejnách dm, úspěšná byla také fyzická sbírka.

Sbírka potravin se i letos zaměřila na inovativní přístup s virtuálními balíčky, které umožnily zákazníkům přispět odkudkoli. V období od 4. do 8. listopadu mohli zákazníci přidat ke svému nákupu v prodejnách dm, v aplikaci Moje dm nebo online na dm.cz virtuální balíček.

V prodejnách dm bylo možné zapojit se zakoupením virtuálního balíčku v hodnotě 50 Kč, 100 Kč nebo 200 Kč. Online a v aplikaci Moje dm pak bylo možné podpořit ty, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, virtuálním balíčkem v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč nebo 1 000 Kč.

Výsledky sbírky:

  • Virtuální balíčky v prodejnách dm: Vybráno 5 350 650 Kč, což představuje ekvivalent 53,5 tuny zboží.
  • Virtuální balíčky online (dm.cz a aplikace Moje dm): Podpora dosáhla výše 87 200 Kč, což činilo 0,9 tuny drogerie a potravin.
  • Fyzická sbírka v prodejnách dm: Během sběrného dne 8. listopadu 2025 byly vybrány další 3,7 tuny zboží.
  • Celkem tak na podporu lidí v tíživé situaci poputuje 58,1 tuny zboží.

„Jsme nesmírně vděční našim zákazníkům za jejich obrovskou podporu a štědrost. Díky nim můžeme společně s Českou federací potravinových bank pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují, a to navíc s ohledem na udržitelnost díky virtuálním balíčkům. Na vybraná místa poputuje více než 58 tuny zboží, což je výsledek, na který můžeme být všichni společně opravdu pyšní,“ uvedl Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm.

Veškeré vybrané prostředky budou ve spolupráci s Českou federací potravinových bank přeměněny na reálné produkty, které lidé v nouzi aktuálně nejvíce potřebují.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-45
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-45
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?
Proč mladí nečtou zprávy?
Média a trh
Jak dělat zpravodajství pro generaci Z?
Marketing ve sportu
Zadavatelé a značky
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem

MAM Exkluzivně v časopise

Kosta Schneider_Publicis Groupe_Credits Matouš Bláha, Publicis Groupe_2
Komunita a lidé
Marketing jako forma rezistence
Paul Holmes Forum Media
Komunita a lidé
PR nestojí na slovech, ale na činech
NORA
Média a trh
AI moderátorka na Primě: Jak vznikala?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ