Rekordní výsledek: sedm českých úspěchů v  ADC*E Awards

© ADC*E

  • Doporučujeme

V mezinárodním klání ADC*E Awards letos uspělo celkem sedm českých projektů. Do evropského kola postoupily jako vítězné nebo shortlistované projekty z národní soutěže ADC Czech Creative Awards 2025. Česko tak výrazně překonalo loňský ročník, v němž získalo jedinou trofej. Letos uspělo napříč kategoriemi – od craftu přes práci s daty až po PR eventy.

Stříbro putuje Stink za kampaň Nastro Azzurro pro Peroni (Asahi), oceněnou v kategorii Film & Audio – Craft. Šest bronzových ocenění získaly kampaně:

  • Urine Test – 2× bronz (McCANN Prague / Česká asociace pojišťoven)
  • Nezapomeňte (Ad Wood Advertising / Česká filharmonie)
  • Negriluj se, nejsi Whopper® (Zaraguza CZ / Burger King)
  • Baci Baci (Saatchi & Saatchi Prague / Centrum Locika)
  • Nenasaditelný prsten (Leo Burnett Prague / Prague Pride, Jsme Fér)

Letošní ADC*E Awards udělily celkem 32 zlatých, 58 stříbrných, 92 bronzových ocenění a 5 speciálních cen z celkového počtu 653 přihlášených prací. Mezi nejúspěšnější země patřily Německo a Španělsko. Česká republika získala stejný počet ocenění jako Itálie a Švýcarsko – všechny tři země si odvážejí sedm trofejí. Slovenské práce získaly 11 ocenění.

V porotě ADC*E Awards zasedli za Art Directors Club Czech Republic Roman Biath, Julie Vernerová a Pavel Flégl. Roman Biath i Julie Vernerová jsou rovněž součástí výboru spolku, který zastřešuje národní soutěž kreativity ADC Czech Creative Awards.

ADC*E Awards Ceremony bylo vyvrcholením Creative Weeku, kterého program zahrnoval přednášky, panelové diskuse, odborné masterclassy a networking. Součástí programu byla také Creative Challenge, speciální juniorská platforma určena mladým tvůrcům nominovaným jednotlivými evropskými kluby. Juniorskou porotu za ČR doplnily Ivanna Yovzhiy a Michaela Tvrdíková.

Oceněné kampaně z ČR

Peroni – Nastro Azzurro

  • Ocenění: Silver
  • Kategorie: Film & Audio – Craft (Direction / Cinematography / Editing)
  • Přihlašovatel: Stink CZ s.r.o.
  • Agentura: TroubleMaker
  • Klient: Asahi International
  • Více o kampani

Urine Test

  • Ocenění: Bronze (2×)
  • Kategorie:
    • Integrated & Innovation – Best Use of Data
    • Interactive & Mobile – Digital Direct Marketing
  • Přihlašovatel / Agentura: McCANN Prague
  • Klient: Česká asociace pojišťoven
  • Více o kampani

Nezapomeňte

  • Ocenění: Bronze
  • Kategorie: Integrated & Innovation – Integrated Campaigns (Commercial Brands)
  • Přihlašovatel: Ad Wood Advertising, s.r.o.
  • Agentura: Ad Wood Advertising
  • Klient: Česká filharmonie
  • Více o kampani

Negriluj se, nejsi Whopper®

  • Ocenění: Bronze
  • Kategorie: Print & Outdoor – Special Outdoor
  • Agentura: Zaraguza CZ
  • Spolupráce: Wavemaker
  • Klient: Burger King
  • Více o kampani

Baci Baci

  • Ocenění: Bronze
  • Kategorie: Brand Experience – PR Events
  • Agentura: Saatchi & Saatchi
  • Klient: Centrum Locika, z.ú.
  • Více o kampani

Nenasaditelný prsten

  • Ocenění: Bronze
  • Kategorie: Brand Experience – PR Events
  • Přihlašovatel: Publicis Groupe Czech Republic
  • Agentura: Leo Burnett Prague
  • Spolupráce: MSL Czech Republic
  • Klient: Prague Pride, z. s.
  • Více o kampani

