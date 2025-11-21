Rekordní výsledek: sedm českých úspěchů v  ADC*E Awards

V mezinárodním klání ADC*E Awards letos uspělo celkem sedm českých projektů. Do evropského kola postoupily jako vítězné nebo shortlistované projekty z národní soutěže ADC Czech Creative Awards 2025. Česko tak výrazně překonalo loňský ročník, v němž získalo jedinou trofej. Letos uspělo napříč kategoriemi – od craftu přes práci s daty až po PR eventy.
Stříbro putuje Stink za kampaň Nastro Azzurro pro Peroni (Asahi), oceněnou v kategorii Film & Audio – Craft. Šest bronzových ocenění získaly kampaně:
- Urine Test – 2× bronz (McCANN Prague / Česká asociace pojišťoven)
- Nezapomeňte (Ad Wood Advertising / Česká filharmonie)
- Negriluj se, nejsi Whopper® (Zaraguza CZ / Burger King)
- Baci Baci (Saatchi & Saatchi Prague / Centrum Locika)
- Nenasaditelný prsten (Leo Burnett Prague / Prague Pride, Jsme Fér)
Letošní ADC*E Awards udělily celkem 32 zlatých, 58 stříbrných, 92 bronzových ocenění a 5 speciálních cen z celkového počtu 653 přihlášených prací. Mezi nejúspěšnější země patřily Německo a Španělsko. Česká republika získala stejný počet ocenění jako Itálie a Švýcarsko – všechny tři země si odvážejí sedm trofejí. Slovenské práce získaly 11 ocenění.
V porotě ADC*E Awards zasedli za Art Directors Club Czech Republic Roman Biath, Julie Vernerová a Pavel Flégl. Roman Biath i Julie Vernerová jsou rovněž součástí výboru spolku, který zastřešuje národní soutěž kreativity ADC Czech Creative Awards.
ADC*E Awards Ceremony bylo vyvrcholením Creative Weeku, kterého program zahrnoval přednášky, panelové diskuse, odborné masterclassy a networking. Součástí programu byla také Creative Challenge, speciální juniorská platforma určena mladým tvůrcům nominovaným jednotlivými evropskými kluby. Juniorskou porotu za ČR doplnily Ivanna Yovzhiy a Michaela Tvrdíková.
Oceněné kampaně z ČR
Peroni – Nastro Azzurro
- Ocenění: Silver
- Kategorie: Film & Audio – Craft (Direction / Cinematography / Editing)
- Přihlašovatel: Stink CZ s.r.o.
- Agentura: TroubleMaker
- Klient: Asahi International
- Více o kampani
Urine Test
- Ocenění: Bronze (2×)
- Kategorie:
- Integrated & Innovation – Best Use of Data
- Interactive & Mobile – Digital Direct Marketing
- Přihlašovatel / Agentura: McCANN Prague
- Klient: Česká asociace pojišťoven
- Více o kampani
Nezapomeňte
- Ocenění: Bronze
- Kategorie: Integrated & Innovation – Integrated Campaigns (Commercial Brands)
- Přihlašovatel: Ad Wood Advertising, s.r.o.
- Agentura: Ad Wood Advertising
- Klient: Česká filharmonie
- Více o kampani
Negriluj se, nejsi Whopper®
- Ocenění: Bronze
- Kategorie: Print & Outdoor – Special Outdoor
- Agentura: Zaraguza CZ
- Spolupráce: Wavemaker
- Klient: Burger King
- Více o kampani
Baci Baci
- Ocenění: Bronze
- Kategorie: Brand Experience – PR Events
- Agentura: Saatchi & Saatchi
- Klient: Centrum Locika, z.ú.
- Více o kampani
Nenasaditelný prsten
- Ocenění: Bronze
- Kategorie: Brand Experience – PR Events
- Přihlašovatel: Publicis Groupe Czech Republic
- Agentura: Leo Burnett Prague
- Spolupráce: MSL Czech Republic
- Klient: Prague Pride, z. s.
- Více o kampani