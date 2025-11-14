Nezávislé ocenění Nejdůvěryhodnější značka 2025 odhalilo nové lídry trhu

Nejdůvěryhodnější značka 2025 vyhlásila výsledky jedenáctého ročníku. Ten ukázal, kterým značkám čeští zákazníci nejvíce věří. Výzkumu realizovaného společností NielsenIQ na přelomu září a října se zúčastnil reprezentativní vzorek 4 000 respondentů. Ti hodnotili téměř 900 značek v 95 kategoriích.
Zákazníci v letošním ročníku zdůraznili především spolehlivost a kvalitu jako klíčové faktory důvěry. Výsledky byly slavnostně oznámeny na galavečeru, který se uskutečnil 13. listopadu v pražském Cubex Centru Praha. Večerem provázela moderátorka Daniela Brzobohatá. Program plynule navázal na celodenní kongres Czech Retail Days s podtitulem „Zaměřeno na retail v praxi“.
„Letošní výsledky opět potvrzují, že důvěra není náhodná. Zákazníci oceňují značky, které dlouhodobě doručují kvalitu, transparentně komunikují a plní své sliby. Jen díky tomu se k nim zákazníci opětovně vrací,“ uvádí Lukáš Matějka, manažer marketingové skupiny pořádající společnosti ATOZ Marketing Services. „Současně pozorujeme nástup kategorií, které reflektují životní styl roku 2025 – od zabezpečení domácnosti přes well-being, oblast spánkové péče a úpravy hmotnosti, až po moderní platební metody, finance, cestování a chytré domácí technologie,“ doplňuje Matějka.
„U označení Nejdůvěryhodnější značka jsme zaznamenali 5procentní nárůst důležitosti pro zákazníky oproti loňskému roku a stalo se tak nejsilnějším nestátním oceněním v České republice,“ upřesňuje Viktorie Škorvagová z výzkumné agentury NielsenQ, která průzkum realizovala. Důležitost ocenění potvrzuje i aktuální průzkum společnosti MNFORCE, dle kterého toto logo zvyšuje důvěru v oceněnou značku u 60 procent spotřebitelů.
Nové kategorie a značky odrážejí změny v životním stylu
Letošní ročník přinesl rozšíření o nové kategorie, které reflektují současný životní styl a spotřebitelské trendy roku 2025. Mezi oceněnými značkami se objevily například XTB v kategorii brokerské společnosti, Oral-B za elektrické zubní kartáčky, v trendy kategorii horkovzdušné fritézy zabodovala značka Tefal, Visa v kategorii platební karty. Novinkou byla také kategorie Letecké společnosti, kde zvítězily Smartwings.
Velmi dobře si v nových kategoriích vedly i české značky, např. v domácím zabezpečení Jablotron, výrobce obleků BANDI nebo výrobce oken a dveří Vekra. Nové kategorie se zaměřily také na rostoucí trend péče o fyzické a duševní zdraví, ať již skrze přípravky na podporu spánku a zlepšení nálady, kde zvítězila značka Neospan, nebo přípravky pro úpravu hmotnosti Forfemina.
Logo programu Nejdůvěryhodnější značka v roce 2025 ponesou nejen značky z nově zařazených segmentů, ale také dlouhodobé stálice předchozích ročníků. Mezi nimi vynikají například i české značky, které v mnoha kategoriích vítězí i přes výrazné zastoupení silných globálních hráčů. Jedná se například o kosmetickou značku Dermacol nebo značku ikonických hraček Igráček, která si i v letošním ročníku udržela silnou pozici v kategorii hraček – figurek.
Jedenáctý ročník programu zaznamenal rovněž změny mezi oceněnými značkami v kategoriích, kde byly dříve pevné stálice. V segmentu privátních značek poprvé uspěla značka K-Jarmark z Kauflandu. V kategorii funkčních nápojů posílila svou pozici značka DrWitt a v kategorii srovnávacích portálů pojištění získala letos nově největší důvěru zákazníků značka Klik.cz.