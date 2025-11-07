NEkonference 2025 spolku Markething: osobní brand, influenceři i generace Z

Osmý ročník NEkonference, pořádaný studentským spolkem Markething složeným ze studentů Marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd UK, se uskutečnil ve středu 29. října 2025 v prostorách Gabriel Loci na pražském Smíchově. Letošní ročník nesl podtitul „Reality show: továrna na influencery”. Celodenní program se věnoval vlivu reality show na mediální a marketingové prostředí, budování osobní značky a pohledu generace Z na současnou komunikaci značek a influencerů.
Akce se konala za generálního partnerství České spořitelny, která ji podpořila v rámci projektu Silnější budoucnost. NEkonference 2025 přilákala nejen rekordní počet studentů, ale také odborníky z oblasti marketingu, médií a kreativních odvětví. Dorazilo přes 300 účastníků a mezi studenty se objevily i osobnosti mediální scény – influenceři, kreativní ředitelé, odborníci z agenturního prostředí i zástupci značek.
Program odstartoval workshop pod vedením Mikyho Karase, Executive Creative Directora agentury Etnetera Motion, zaměřený na tvorbu reklamního sloganu pro hlavního partnera akce, značku Mixit. Účastníci se během briefu seznámili s tipy pro tvorbu kvalitního sloganu a mohli se zapojit do soutěže o NEtrofej, jejíž vítězové byli vyhlášeni tentýž večer.
Prvním odborným vstupem byla diskuse Reality check: Cesty k osobnímu brandu, ve které vystoupil režisér a online tvůrce Vladimír Špička. Hovořil o budování osobní značky v digitálním prostředí, o tlaku na výkon, rovnováze mezi komerčními spoluprácemi a vlastní vizí, i o důležitosti autenticity při komunikaci s publikem.
Následoval panel Reality show jako továrna na celebrity, ve kterém své zkušenosti sdíleli: Daniel Maršalík, PR manažer TV Nova pro reality shows a zábavu, Adéla Šedová, účastnice letošního Love Islandu, Renne Dang, rapper, textař a účastník Survivor 2025 a v neposlední řadě Adam Rundus, účastník soutěže MasterChef a food influencer.
Diskutovalo se o tom, jak reality show ovlivňují kariéru, jak média pracují s nově vzniklými celebritami a co je potřeba k tomu, aby se dočasná sláva proměnila v dlouhodobě udržitelný osobní brand. Panel zároveň otevřel téma autenticity a odpovědnosti ve veřejné komunikaci.
Po vyhlášení vítězných sloganů následoval panel Troublemakers vs. produkce, kde trojice z agentury Close Friends – Martin Mikyska (Mikýř), Vilda Franěk a Honza Cón – představila zákulisí své účasti na reality show Survivor. Hovořili o kreativních limitech formátu, způsobech, jak skrze sociální sítě přetvářeli vlastní narativ, a jak se z krizové strategie stal model efektivní mediální komunikace.
Závěr večera patřil názorové a vědomostní soutěži Co na to marketéři?, postavené na dotazníku mezi více než stovkou studentů marketingu generace Z. Vystoupili zde zástupci agentury Etnetera Motion, České spořitelny a hlavního partnera akce agentury Visibility.cz.
Diskuse ukázala generační rozdíly v přístupu ke značkám, reklamě i influencerům. Zástupci firem se snažili odhadnout studentské odpovědi na otázky týkající se komerční komunikace. Výsledky poukázaly na to, jak důležitou roli v očích mladé generace hrají hodnoty značky, autenticita a společenský přesah.