Klenotnictví Eppi oslavilo 14 let. Rozdalo šperky v hodnotě 150 tisíc korun

Pražské klenotnictví Eppi letos v říjnu slavilo 14. narozeniny a rozhodlo se pojmout oslavu netradičně. V centru Prahy rozdala značka sto šperků v celkové hodnotě 150 tisíc korun zcela zdarma. Akce přilákala desítky lidí, kteří vytvořili frontu už tři hodiny před ohlášeným časem.

U příležitosti 14. narozenin vsadilo klenotnictví Eppi na zážitkový marketing. „Chtěli jsme udělat něco, co překročí klasické slevy a bannery. Vrátit se k samotné podstatě našeho šperkařského oboru, tedy k obdarovávání, k radosti z překvapení,“ říká Matej Sukovský, spoluzakladatel Eppi. Podle něj byla akce experimentem, jak propojit značku šperků s opravdovým lidským momentem.

„Šperk má pro nás vždy hodnotu, která není jen materiální. V den našich narozenin jsme chtěli tuto hodnotu připomenout a přenést ji mezi lidi. Samozřejmě všechno plánování doprovázela nervozita, zda se to povede. Zda ještě v dnešní době lidé vstanou a půjdou si ráno stoupnout do fronty na dárek. Jsme nesmírně vděční každému, kdo dorazil a ukázal, že skutečný svět má stále sílu,“ dodává Sukovský.

Značka akci komunikovala především na sociálních sítích, v newsletterech a na prodejně. I bez masivní mediální podpory se informace rozšířila organicky, a už před otevřením se před butikem vytvořila dlouhá fronta.

Offline moment, který znásobil výkon online

Během hodiny a půl Eppi rozdalo 100 šperků a ukázalo, že dobře vystavěná offline akce může být silným tahounem i v digitálním prostoru. Oslava byla úzce propojená s newsletterem a právě tato kombinace se ukázala jako mimořádně efektivní formát.

Narozeninový newsletter zaznamenal zhruba o polovinu vyšší míru prokliků, než je běžný standard, a následná anketa potvrdila, že většina lidí o akci slyšela právě z tohoto kanálu. Akce dokázala, že newslettery mají pro značku nejen komunitní, ale i výrazný aktivační potenciál.

Silná čísla přinesl také obsah na sociálních sítích: video k akci dosáhlo zhruba dvojnásobného počtu zobrazení oproti druhému nejúspěšnějšímu videu na účtu a nastartovalo vysokou míru interakcí.

Osobní zážitky budují loajalitu

Podle značky se ukázalo, že propojení autentického zážitku, CRM komunikace a dobře načasovaného obsahu vytváří formát, který posiluje brand, aktivuje komunitu a zároveň dokáže generovat výkon, aniž by působil agresivně prodejně. A to i s naprosto minimálním rozpočtem.

Eppi dlouhodobě sází na kombinaci e-commerce a osobního přístupu: šperky si zákazníci mohou vybrat online, ale zároveň je vyzkoušet v kamenné prodejně, která funguje spíš jako zážitkový showroom než běžný obchod. Akce rozdávání šperků ukázala, že i značka z digitálního prostředí může vytvořit silný offline moment, který posílí její pověst a komunitu.

„V době, kdy se většina značek snaží zaujmout algoritmus, jsme chtěli zaujmout člověka. Je skvělá zpráva, že se to může podařit,“ shrnuje Sukovský. Na osvědčenou aktivitu Eppi plánuje navázat i v příštím roce.

Tisková zpráva

