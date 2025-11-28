Zadavatelé a značky
Epica Awards oznámily finalisty pro rok 2025, oznámení vítězů proběhne online

Epica Awards oznamuje finalisty pro rok 2025. V uplynulých dnech porota složená z redaktorů a novinářů z celého světa posoudila a vyhodnotila přihlášené příspěvky, nyní přichází s kompletním seznamem.

Letos je v užším výběru 458 přihlášených prací. Vedoucí zemí je Kanada, následovaná Francií. Finalisté postoupí do dalšího kola poroty, které se bude konat online od 25. listopadu do 1. prosince. Osobní zasedání poroty Grand Prix se bude konat v Paříži.

Vítězové zlaté a Grand Prix ceny budou vyhlášeni během speciálního online ceremoniálu 16. prosince. Vítězové stříbrné a bronzové ceny budou zveřejněni na webových stránkách Epica Awards následující den, 17. prosince.

Nejvyšší počet přihlášek letos přišel z Kanady (138), následované Německem (120) a Francií (101). Z hlediska sítí byla letos zvláště dobře zastoupena společnost Publicis.

Od roku 1987 je porota Epica Awards složena výhradně z redaktorů a zkušených reportérů předních světových titulů zabývajících se kreativitou a komunikací. Podporují je novináři z odborných oborů, jako je postprodukce, design, technologie, automobilový průmysl a móda.

Shortlist je přístupný zde https://winners.epica-awards.com/.

