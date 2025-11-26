Effie Awards Czech Republic 2025: Nejvíce nominací posbírala Česká spořitelna

Na shortlisty 28. ročníku Effie Awards Czech Republic, kterou vyhlašuje Asociace komunikačních agentur, se dostalo 54 projektů. Na prestižním seznamu se umístila nejčastěji agentura VML Czechia, mezi zadavateli je pak nejúspěšnější Česká spořitelna – nominace získaly hned čtyři její projekty.
Finalisty tradiční oborové soutěže Effie Awards Czech Republic, v níž rozhodují efektivita a kreativita přihlášených prací, odkryla prezidentka Asociace komunikačních agentur (AKA) Petra Jankovičová na Effie Stage konference Forum Media 2025. Vítězné projekty budou vyhlášeny 10. prosince na gala večeru v pražské Lucerně.
„Letos jsme přijali rekordní počet přihlášek a jejich celková úroveň je také nejvyšší v historii soutěže,“ komentuje 28. ročník prestižní soutěže Ondřej Novák, projektový manažer Effie Czech Republic a ředitel Asociace mediálních agentur (ASMEA).
Největší konkurenci v počtu přihlášených prací organizátoři letos opět zaznamenali v kategorii Aktivační marketing/Brand Experience, následuje nová kategorie Positive Change a třetí nejobsazenější kategorií je Sportovní marketing. V počtu nominací se hned za VML Czechia umístily agentury McCann Prague a Zaraguza.
Podle Petry Jankovičové, prezidentky AKA a CEO agentury Triad Prague je pro agentury významným oceněním už jen to, že se dostanou mezi nominace, tedy na seznam finalistů.
„Projít hodnocením až na shortlist je pro agentury velice náročné. Nejdříve hodnotí všechny přihlášky výzkumné agentury, a pokud v nich nenajdou dostatečnou datovou základnu, do dalšího kola přihlášky neprojdou,“ připomíná Jankovičová, která jednání poroty Effie Czech Republic společně s Ondřejem Novákem vedla. „Zasedání poroty jsem moderovala již potřetí a pokaždé bez toho, že bych do samotných přihlášek viděla. Hladký průběh, vyladěnost procesu a také vysokou úroveň letošního ročníku jsem vnímala i na základě věcnosti a konstruktivnosti debaty porotců,“ dodává.
„Porotci, odborníci z řad klientů, agentur, spolupracujících oborových asociací i dalších expertů z komunikačního průmyslu, jsou přísní a celý proces je zcela transparentní. Veškerá data týkající se průběhu hodnocení zaznamenáváme, a to proto, abychom soutěž každý rok ve spolupráci s výzkumnou agenturou vyhodnotili, zachovali vysoký standard oceněných prací a našli prostor, kde ji ještě vylepšit,“ doplňuje Ondřej Novák.
Kompletní shortlist najdete zde.
O vítězích Effie Czech Republic se rozhoduje v několika kolech. Jako první hodnotí kvalitu a průkaznost dat odborníci ze Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR. Následně přihlášky hodnotí čtyřicetičlenná porota z řad klientů, agentur i dalších expertů z komunikačního průmyslu včetně hostů z Klubu reklamních agentur Slovenska (KRAS), který organizuje Effie na Slovensku. Garantem kategorie PR je Asociace public relations (APRA), speciální cenu za kreativitu vyhlašuje AKA v spolupráci s Art Directors Clubem (ADC).
Klíčovým kritériem pro úspěch v Effie zůstává efektivita – tedy měřitelné obchodní výsledky, růst tržeb, tržní podíl, ale také změna v postojích, chování či vnímání značky. Porotci vedle kontextu mediálního výkonu, engagementu a dodaných dat, ale také posuzují projekty s ohledem na jejich kreativní zpracování. Důraz kladou na efektivní kreativitu, promyšlenou strategii, transparentnost, přesnost interpretace a věrohodnost výsledků.
Partnery Effie Czech Republic 2025 jsou Ressolution, Google, IPSOS, SIMAR, Westfield Rise, Kantar, MaM, Active Radio, FTV Prima a C&See.