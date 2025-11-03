Zadavatelé a značky
Art Directors Club vypravuje třetí Creative Express. Vlak s briefem od Komerční banky spojí Prahu a Bratislavu

Art Directors Club Czech Republic spouští registrace do třetího ročníku soutěže Creative Express Česko Slovensko, určené pro mladé talenty ve věku 21 až 28 let. Projekt propojuje českou a slovenskou reklamní scénu a nabízí 24hodinovou výzvu, která kombinuje briefing, kreativní proces během cesty vlakem, mentoring i závěrečnou prezentaci v Praze.

Hlavním partnerem letošního ročníku je Komerční banka, která soutěžícím poskytne klientské zadání. České dráhy zajišťují dopravu účastníků a zároveň pomáhají udržovat původní myšlenku projektu – kreativní výzvu na kolejích mezi Prahou a Bratislavou.

Registrace se spouštějí v pondělí 3. listopadu 2025 ve 12:00 a jsou otevřené pro 12 dvoučlenných týmů. Přihlásit se mohou mladé talenty z komunikačního oboru i studující vysokých škol. Za jednu agenturu či zaměstnavatele se mohou zúčastnit maximálně dva týmy. Registrační poplatek činí 4 000 Kč za tým, pro studentské týmy 2 000 Kč. Cena zahrnuje zpáteční jízdenku, ubytování na jednu noc v hotelu v Bratislavě, občerstvení a soutěžní materiály.

Soutěž odstartuje 27. listopadu 2025 ráno v campusu WPP, kde účastníci obdrží brief od Komerční banky. Následuje cesta vlakem do Bratislavy spojená s kreativní prací, mentoringem a networkingem se slovenskými kolegy z ADC Slovakia.

V Bratislavě čeká výpravu mentoring od předních slovenských kreativců, networking a pilování soutěžních prezentací na hotelu. Druhý den Express vyráží zpět do Prahy, kde odborná porota na základě veřejných prezentací vyhlásí vítěze a nabídne soutěžícím užitečnou zpětnou vazbu. Vítězný tým získá možnost postoupit do evropského finále Creative Express.

Jeden z vybraných kreativních konceptů bude následně realizován ve spolupráci s Komerční bankou. Stejně jako v předchozích ročnících se tak návrh dostane do reálné exekuce. V roce 2024 zvítězil tým Radima Šlechty a Šimona Dolejška z Boomerangu s konceptem pro České dráhy „Vytvářej vzpomínky, ne plány“, který zaujal porotu svou jednoduchostí a emocionálním insightem.

