Značka Vuch slaví 10 let. Sputila brandovou kampaň 10 000 kabelek, 10 000 příběhů a roadshow napříč Evropou

Česká značka Vuch letos slaví deset let na trhu. Spustila proto dosud největší brandovou kampaň, jejíž hlavní myšlenkou je spojení: 10 let – 10 000 kabelek – 10 000 nových příběhů.
K výročí vzniklo 10 000 kusů speciální kabelky inspirované jedním z nejprodávanějších bestsellerů značky. Tyto kabelky se nerozdávají k nákupu ani se neprodávají – Vuch je zdarma posílá zákaznicím v pěti hlavních evropských trzích, kde působí: v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Německu. „Chtěli jsme udělat něco bláznivého, punkového, a přitom smysluplného. Nápad vznikl během hodinového meetingu u nás v centrále nedaleko Chrudimi. A nakonec z něj vyrostla naše největší kampaň v historii,“ říká Martin Kůs, CEO a spoluzakladatel značky Vuch.
Většina kabelek míří k zákaznicím přes sociální sítě. Princip je jednoduchý – na Instagramu stačí sdílet cokoliv pozitivního, připojit hashtag #bevuch a pak už jen čekat na komentář a soukromou zprávu od Vuch týmu s kódem na kabelku zdarma. Do kampaně se zapojily desítky influencerů napříč Evropou, a právě oni podle značky pomáhají odstartovat virální efekt, díky kterému se pozitivní nálada šíří napříč sociálními sítěmi.
Novinkou je i roadshow napříč deseti evropskými městy – Praha, Brno, Bratislava, Banská Bystrica, Szeged, Budapešť, Krakov, Varšava, Berlín a Drážďany. „Je to pro nás skvělá příležitost konečně se setkat se zákaznicemi offline. A i když většina kabelek putuje online, osobní setkání dává celé akci ještě silnější rozměr,“ doplňuje Kůs.
Cílem kampaně je podle značky nejen oslovit nové zákaznice a posílit o Vuch povědomí, ale hlavně rozdávat radost. Každá kabelka znamená nový příběh a nový vztah ke značce Vuch. „Jak to celé dopadne, ukážou až naše KPI. Ale upřímně – už teď jsme šťastní, že jsme do toho šli. A když nic jiného, tak dalších 10 000 zákaznic se bude radovat s námi,“ uzavírá Kůs.