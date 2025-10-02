Reklama
Reklama
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Značka Vuch slaví 10 let. Sputila brandovou kampaň 10 000 kabelek, 10 000 příběhů a roadshow napříč Evropou

Česká značka Vuch letos slaví deset let na trhu. Spustila proto dosud největší brandovou kampaň, jejíž hlavní myšlenkou je spojení: 10 let – 10 000 kabelek – 10 000 nových příběhů.

K výročí vzniklo 10 000 kusů speciální kabelky inspirované jedním z nejprodávanějších bestsellerů značky. Tyto kabelky se nerozdávají k nákupu ani se neprodávají – Vuch je zdarma posílá zákaznicím v pěti hlavních evropských trzích, kde působí: v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Německu. „Chtěli jsme udělat něco bláznivého, punkového, a přitom smysluplného. Nápad vznikl během hodinového meetingu u nás v centrále nedaleko Chrudimi. A nakonec z něj vyrostla naše největší kampaň v historii,“ říká Martin Kůs, CEO a spoluzakladatel značky Vuch.

Většina kabelek míří k zákaznicím přes sociální sítě. Princip je jednoduchý – na Instagramu stačí sdílet cokoliv pozitivního, připojit hashtag #bevuch a pak už jen čekat na komentář a soukromou zprávu od Vuch týmu s kódem na kabelku zdarma. Do kampaně se zapojily desítky influencerů napříč Evropou, a právě oni podle značky pomáhají odstartovat virální efekt, díky kterému se pozitivní nálada šíří napříč sociálními sítěmi.

Novinkou je i roadshow napříč deseti evropskými městy – Praha, Brno, Bratislava, Banská Bystrica, Szeged, Budapešť, Krakov, Varšava, Berlín a Drážďany. „Je to pro nás skvělá příležitost konečně se setkat se zákaznicemi offline. A i když většina kabelek putuje online, osobní setkání dává celé akci ještě silnější rozměr,“ doplňuje Kůs.

Cílem kampaně je podle značky nejen oslovit nové zákaznice a posílit o Vuch povědomí, ale hlavně rozdávat radost. Každá kabelka znamená nový příběh a nový vztah ke značce Vuch. „Jak to celé dopadne, ukážou až naše KPI. Ale upřímně – už teď jsme šťastní, že jsme do toho šli. A když nic jiného, tak dalších 10 000 zákaznic se bude radovat s námi,“ uzavírá Kůs.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?

MAM Exkluzivně v časopise

ADC Šťouch
Kreativita a kampaně
No Signal Pool Club: offline zóna, která „odpojila, aby propojila“
Richard Bagnall
Média a trh
Metriky, na které PR průmysl spoléhal, nevypovídají o skutečném dopadu
Robert Čásenský
Média a trh
Chceme být platformou pro inteligentní debatu, říká Čásenský
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ