Samsung získal páté místo mezi globálními značkami. Nejvíc uznání sklidil za pozici v oblasti AI

Společnost Samsung Electronics obsadila v tradičním žebříčku globálních značek sestaveném organizací Interbrand šestým rokem v řadě páté místo. Žebříček Best Global Brands vyhlašuje Interbrand každoročně. Hodnota značky Samsung na letošní rok činí 90,5 miliardy dolarů, v první pětce se od roku 2020 drží jako jediná asijská firma.

Podle Interbrandu rozhodly o úspěchu Samsungu především posílení role umělé inteligence v nejrůznějších divizích společnosti, strategie značky soustředěná na zákazníky nebo cílené investice do oblasti polovodičů pro systémy umělé inteligence.

„Díky inovacím a otevřené spolupráci s partnery nabízí Samsung širokým vrstvám zákazníků možnost využít špičkovou umělou inteligenci v každodenním životě,“ říká Won-Jin Lee, prezident a ředitel globálního marketingu Samsung Electronics. „I do budoucna se hodláme soustředit na prospěch zákazníků, mimo jiné i v oblasti zdraví a bezpečnosti, aby značka Samsung byla stále oblíbenější u široké veřejnosti,“ dodává.

S firemní vizí Innovation for All (Inovace pro všechny) chce Samsung i nadále nabízet dostupnou umělou inteligenci zákazníkům po celém světě.

Letos firma posílila své vedoucí postavení v oblasti mobilní umělé inteligence díky kontinuálnímu vývoji Galaxy AI, která by do konce roku měla být k dispozici v 400 milionů přístrojů. Kromě mobilních zařízení se masově dostává i do oblasti spotřební elektroniky, objevuje se v nejrůznějších produktových kategoriích a formách (např. Vision AI nebo Bespoke AI). Samozřejmostí je i spolehlivé zabezpečení pomocí osvědčené špičkové platformy Samsung Knox.

V oblasti polovodičů Samsung reaguje na rostoucí poptávku po umělé inteligenci neustálým rozšiřováním portfolia s AI v cloudu, v samotných zařízeních i ve fyzické formě. Mezi významné produkty v této oblasti patří HBM, vysokokapacitní DDR5, LPDDR5X a GDDR7.

Umělou inteligencí ovšem inovace nekončí – Samsung mimo jiné podle firmy nadále vylepšuje přístupnost svých produktů a služeb a u všech divizí podporuje i ekologicky udržitelný přístup. Výsledkem je mimo jiné snížená spotřeba energie při využívání úsporných spotřebičů propojených v ekosystému SmartThings.

