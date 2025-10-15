Nivea se poprvé představí na Signal Festivalu

Značku Nivea z produktového portfolia společnosti Beiersdorf čeká premiéra na letošním Signal Festivalu. V rámci partnerské spolupráce se s vlastním videomappingem na nové sérum Nivea Cellular Epigenetics objeví na Staroměstské radnici. Spojení s festivalem pro značku zajistila contentová agentura Fuse.
Partnerský videomapping pro značku Nivea a její produkt – sérum Nivea Cellular Epigenetics pro letošní Signal Festival připravili výtvarník a animátor Ondřej Rakušan a hudební producent a mutlimediální umělec Aid Kid, vlastním jménem Ondřej Mikula.
„Pro naši festivalovou premiéru jsme si nemohli zvolit lepší místo. Kde jinde symbolicky jít proti času než na nejstarších funkčních astronomických hodinách na světě. Díky inovativnímu séru s epigenetickou technologií můžeme přispět ke zpomalení stárnutí pleti, a omlazení a regeneraci buněk. Náš videomapping jsme proto pojali jako symbolický odraz těchto unikátních vlastností. Zpozorovat v něm tak bude možné hodiny, DNA, či efekt vyhlazení. Věříme, že to pro návštěvníky bude hezký vizuální zážitek,” říká Tereza Vlčková, Senior Brand Manager NIVEA Skin Care ze společnosti Beiersdorf.
Signal Festival letos představí 20 různorodých uměleckých instalací, které tradičně oživí také doprovodný program, včetně partnerských projekcí. „Partnerský festivalový spot Nivea má délku 23 sekund a na Staroměstské radnici bude k vidění každých patnáct minut, tedy 4krát za hodinu. Po dobu celého festivalu jej tak návštěvníci uvidí celkem 80krát. Hosté úvodní festivalové akce Sneak Preview se navíc můžou těšit na nové sérum k otestování, které dostanou zdarma jako dárek,” doplňuje Martina Zemanová, Branded Entertainment Specialist, Fuse.
Praha se v galerii digitálního umění promění díky Signal Festivalu od 16. do 19. října 2025, každý den mezi 19:00 – 24:00 hodinou.