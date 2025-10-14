Zadavatelé a značky
Konference Forum Media 25 se blíží. Co přinese Effie Stage?

  • Forum Media

Effie Stage letošní mezinárodní konference Forum Media 2025 přinese příležitost podívat se na data o účinnosti marketingu i inspirovat se těmi nejlepšími evropskými i tuzemskými projekty. Již podruhé bude na Effie Stage vyhlášen shortlist Effie Czech Republic a také vítězové speciální ceny Art Directors Club.

Forum Media 2025 se koná 25. listopadu v pražském konferenčním centru O2 universum. Návštěvníky Effie Stage čeká hned několik případových studií kampaní, které změnily svět reklamy. Dimitris Savvakos z Ogilvy přiveze kampaň Dove „Dear Influencers“, která dosáhla změny národního reklamního kodexu, a Darren Hawkins z McCann přiblíží, jak Aldi proměnilo sociální sítě ve svůj hrací prostor.

Oba příběhy potvrzují, že odvaha a kreativita přináší nejen výsledky, ale i dlouhodobý dopad na vnímání značky. Ale nejen ty. Duncan Southgate z globální výzkumné agentury Kantar ukáže, jak využít k růstu značky i umělou inteligenci.

Součástí programu bude už podruhé vyhlášení shortlistu soutěže Effie Czech Republic 2025. Účastníci se dozvědí, které kampaně patří mezi nejefektivnější na českém trhu, prezidentka Asociace komunikačních agentur Petra Jankovičová ale přinese i první insighty z jednání poroty. Rovnou na Foru Media pak Art Directors Club ocení nejkreativnější kampaně, které přinesly nejen výborné obchodní výsledky, ale také originální řešení. Ostatní nominovaní budou muset vydržet na galavečer Effie Czech Republic 10. prosince.

Letošní Effie Stage pak uzavře panelová diskuse autorů loňských zlatých projektů o vztahu mezi kreativitou a efektivitou. Dojde na otázky, zda musí být účinná komunikace bez nápadu nudná, nebo zda je kreativita bez výsledků zbytečná. Čtyři zlatem oceněné kampaně z předchozích ročníků ukáží různé cesty k úspěchu – od odvahy a relevance po důsledné budování značky.

„Na Effie Stage chceme na konkrétních příkladech ukázat, že efektivní marketing není jen o číslech, ale i o odvaze měnit pravidla hry. Chceme inspirovat celý obor k tomu, aby hledal řešení, která fungují nejen krátkodobě, ale i ve vztahu ke společnosti a hodnotám značek,” uzavírá Petra Jankovičová, prezidentka AKA a CEO agentury Triad Prague.

Celkové výsledky Effie Czech Republic vyhlásí na slavnostním galavečeru 10. prosince. Soutěž pořádá Asociace komunikačních agentur od roku 1997. Loni porota rozdělila 45 ocenění ve 12 kategoriích.

