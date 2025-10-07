Zadavatelé a značky
Komerční banka pokračuje v podpoře gamingu: nová soutěž Operace Kartágo propojuje svět her a financí

Komerční banka ve spolupráci s Mastercard spouští novou herní soutěž Operace Kartágo, která navazuje na předchozí gamingové projekty Cinkačka, Cinkačka IRL a Agraelus vs. Poro. Soutěž propojuje svět financí, šifer a streamingu a nabídne fanouškům nejen hru, ale i šanci vyhrát ceny.

Populární streamer Agraelus se znovu střetává se svým rivalem – herní postavou Poro z hry League of Legends. Ten mu vzal unikátní platební kartu a ukryl ji pomocí šifer v různých zákoutích internetu. Úkolem hráčů je vydat se po jeho stopách, šifry odhalit, rozluštit a získat zpět první vydanou „AgrKartu“.

Všechny informace k soutěži jsou uvedeny na webu KB. Hráči se registrují na stránce www.operacekartago.cz a postupně od 1. října do 29. října obdrží pět sérií indicií. Každá správně vyřešená šifra přináší až 5 bodů – čím více bodů, tím vyšší šance na výhru v závěrečném losování, které proběhne 12. listopadu 2025 živě na Twitch kanále Agraela.

Agraelova karta je první influencerskou platební kartou v Česku – vznikla ve spolupráci KB s nejznámějším českým streamerem. Její černý design s bílou maskou nese rukopis Agraela a umožňuje jeho fanouškům mít kousek svého oblíbence doslova v peněžence. Kartu Poro 2.0 s nejoblíbenější chlupatou koulí ze světa League of Legends, ocení jak oddaní fanoušci LoL, tak hráči hledající zábavný a originální motiv. Obě karty jsou dostupné zdarma při sjednání v aplikaci KB+. Navíc se s nimi hráči mohou zapojit do soutěží a získat extra bonusové body, které zvyšují jejich šance na výhru.

Šifrovací hru vytvořila gamingová agentura Good Game ve spolupráci s Cryptomania. Mediální strategii vytvořila agentura Dentsu.

„Gaming už dávno není jen volnočasová zábava. Je to fenomén, který propojuje generace, přináší emoce, kreativitu a dnes i nové finanční návyky. Proto je pro nás přirozené být součástí herní komunity – a to nejen formou soutěží, ale i konkrétními produkty, jako jsou platební karty s herním designem nebo bonusy pro nové klienty, či vzděláváním v oblasti finanční gramotnosti a kyberbezpečnosti,“ uvedla Hana Libecajtová, výkonná ředitelka pro Strategii značky a komunikaci Komerční banky.

Komerční banka patří mezi průkopníky gamingu v českém bankovnictví. Už od roku 2021 propojuje svět financí a her prostřednictvím soutěží, produktů a partnerství. „Dlouhodobá spolupráce s Komerční bankou ukazuje, že i svět financí může být hravý a plný emocí – stejně jako gaming. Ve společných projektech propojujeme vášeň, soutěživost, zábavu, technologie i platby do jednoho zážitku k ne zaplacení. Naším cílem je, aby hráči cítili, že Mastercard je přirozenou součástí jejich světa – nejen při placení, ale i v momentech, které je baví a spojují,“ doplňuje Pavla Císařová, marketingová ředitelka Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku.

