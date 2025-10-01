Zadavatelé a značky
Golden Drum zveřejnil shortlisty jednotlivých kategorií

© Ilustrační foto, Golden Drum

Mezinárodní festival kreativity Golden Drum letos proběhne ve dnech 13. až 14. října v Portoroži. Organizátoři na webových stránkách zveřejnili shortlisty v různých soutěžních kategoriích.

Festival již dříve oznámil i hlavní řečníky či složení poroty. V pořadí 31. ročník láká na přednášky, debaty a „to nejlepší z mezinárodního kreativního průmyslu“. Nyní na svých stránkách organizátoři zveřejnili i shortlisty.

Obsahují projekty z celé Evropy, od zastoupení agentur z Vídně, Helsinek až po Ukrajinu či Slovensko. Více informací je k nalezení na webových stránkách Golden Drum.

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
