Co nevynechat v říjnu: Kalendář akcí v marketingu, médiích a komunikaci

Kde v říjnu hledat inspiraci, trendy a zajímavé insighty z oboru? Redakce MAM připravila přehled nejvýznamnějších akcí a konferencí, které by neměly uniknout marketérům, ani nikomu, kdo se pohybuje ve světě komunikace a médií.
Akce jsou řazeny chronologicky.
Influcon
Největší konference o influencer marketingu
- datum konání: 1. 10. 2025
- místo konání: Praha, Clarion Hotel
- více informací: influcon.cz
Brand Management
Největší česká konference o značkách a byznysu
- datum konání: 1. 10. 2025
- místo konání: Praha, Cubex Centrum
- více informací: brandmanagement.cz
Marketingová Plzeň
Konference o AI a marketingu v roce 2025 & 2026
- datum konání: 2. 10. 2025
- místo konání: Plzeň, Tech Tower
- více informací: marketingova-plzen.cz
E-Business Forum
Jubilejní 15. ročník konference o e-commerce
- datum konání: 3. 10. 2025
- místo konání: Praha, DOX
- více informací: ebusinessforum.cz
Eshopista: Nenechte si ukrást byznys
Konference pro lídry českých e-shopů
- datum konání: 7. 10 2025
- místo konání: Praha, sídlo společnosti Microsoft
- více informací: eshopista.cz
Sport Alive
Populární sportovně-byznysová konference
- datum konání: 9. 10. 2025
- místo konání: O2 universum
- více informací: sportalive.cz
Golden Drum
Evropský festival a soutěž pro profesionály v oblasti reklamy a kreativity
- datum konání: 9. – 10. 10. 2025
- místo konání: Portorož, Slovinsko
- více informací: goldendrum.com
ICCO Global Summit
Výroční akce, pořádaná Mezinárodní organizací komunikačních agentur (ICCO)
- datum konání: 9. – 10. 10. 2025
- místo konání: Istanbul
- více informací: iccosummit.org
Týden inovací
Největší evropská akce zaměřená na inovace a AI
- datum konání: 9. – 10. 10. 2025
- místo konání: Praha, ČSOB Kampus + doprovodný program po ČR
- více informací: innovationweek.ai
Média a technologie
Konference zaměřená na technologie v komunikační a mediální oblasti
- datum konání: 14. – 15. 10. 2025
- místo konání: Praha – Průhonice, Hotel Floret
- více informací: mediatechnologie.cz
Retail in Detail
Konference pro ty, kdo chtějí porozumět zákazníkům a využít technologie k posílení jejich spokojenosti
- datum konání: 15. 10. 2025
- místo konání: Praha, KC City
- více informací: retailindetail.cz
LEAD Summit
Akce pro CEOs, marketingové a sales leadery v B2B prostředí
- datum konání: 15. 10. 2025
- místo konání: Praha
- více informací: lead-summit.com
Obalko
Největší odborný kongres zaměřený výhradně na obalový trh v České republice a na Slovensku
- datum konání: 16. – 17. 10. 2025
- místo konání: Praha, Aquapalace hotel
- více informací: obalko.cz
Data Restart
konference o datech, webové i ne-webové analytice, data science a business intelligence
- datum konání: 23. října
- místo konání: Praha, Pivovar Staropramen
- více informací: datarestart.cz
Shop Masters
E-shopaři e-shopařům
- datum konání: 23. 10. 2025
- místo konání: Praha, Spojka Karlín
- více informací: shopmasters.cz