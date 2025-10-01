Reklama
Co nevynechat v říjnu: Kalendář akcí v marketingu, médiích a komunikaci

© Pixabay

  • Doporučujeme

Kde v říjnu hledat inspiraci, trendy a zajímavé insighty z oboru? Redakce MAM připravila přehled nejvýznamnějších akcí a konferencí, které by neměly uniknout marketérům, ani nikomu, kdo se pohybuje ve světě komunikace a médií. 

Akce jsou řazeny chronologicky.

Influcon

Největší konference o influencer marketingu

  • datum konání: 1. 10. 2025
  • místo konání: Praha, Clarion Hotel
  • více informací: influcon.cz

Brand Management

Největší česká konference o značkách a byznysu

  • datum konání: 1. 10. 2025
  • místo konání: Praha, Cubex Centrum
  • více informací: brandmanagement.cz 

Marketingová Plzeň 

Konference o AI a marketingu v roce 2025 & 2026

  • datum konání: 2. 10. 2025
  • místo konání: Plzeň, Tech Tower
  • více informací: marketingova-plzen.cz

E-Business Forum

Jubilejní 15. ročník konference o e-commerce

  • datum konání: 3. 10. 2025
  • místo konání: Praha, DOX
  • více informací: ebusinessforum.cz

Eshopista: Nenechte si ukrást byznys

Konference pro lídry českých e-shopů

  • datum konání: 7. 10 2025
  • místo konání: Praha, sídlo společnosti Microsoft
  • více informací: eshopista.cz

Sport Alive

Populární sportovně-byznysová konference

  • datum konání: 9. 10. 2025
  • místo konání: O2 universum
  • více informací: sportalive.cz

Golden Drum

Evropský festival a soutěž pro profesionály v oblasti reklamy a kreativity

  • datum konání: 9. – 10. 10. 2025
  • místo konání: Portorož, Slovinsko
  • více informací: goldendrum.com

ICCO Global Summit

Výroční akce, pořádaná Mezinárodní organizací komunikačních agentur (ICCO)

  • datum konání: 9. – 10. 10. 2025
  • místo konání: Istanbul
  • více informací: iccosummit.org

Týden inovací

Největší evropská akce zaměřená na inovace a AI

  • datum konání: 9. – 10. 10. 2025
  • místo konání: Praha, ČSOB Kampus + doprovodný program po ČR
  • více informací: innovationweek.ai

Média a technologie

Konference zaměřená na technologie v komunikační a mediální oblasti

  • datum konání: 14. – 15. 10. 2025
  • místo konání: Praha – Průhonice, Hotel Floret
  • více informací: mediatechnologie.cz

Retail in Detail

Konference pro ty, kdo chtějí porozumět zákazníkům a využít technologie k posílení jejich spokojenosti

  • datum konání: 15. 10. 2025
  • místo konání: Praha, KC City
  • více informací: retailindetail.cz

LEAD Summit

Akce pro CEOs, marketingové a sales leadery v B2B prostředí

  • datum konání: 15. 10. 2025
  • místo konání: Praha 
  • více informací: lead-summit.com

Obalko

Největší odborný kongres zaměřený výhradně na obalový trh v České republice a na Slovensku

  • datum konání: 16. – 17. 10. 2025
  • místo konání: Praha, Aquapalace hotel
  • více informací: obalko.cz

Data Restart

konference o datech, webové i ne-webové analytice, data science a business intelligence

  • datum konání: 23. října
  • místo konání: Praha, Pivovar Staropramen
  • více informací: datarestart.cz

Shop Masters

E-shopaři e-shopařům

  • datum konání: 23. 10. 2025
  • místo konání: Praha, Spojka Karlín
  • více informací: shopmasters.cz

