Charitativní kampaň Bertík pomáhá podpoří vzdělávání i rozvoj znevýhodněných dětí částkou přes 4 miliony

Již po šestadvacáté může veřejnost rozhodnout o podpoře projektů zaměřených na vzdělávání, rozvoj či psychoterapeutickou péči pro děti z dětských domovů. V kampani Bertík pomáhá, kterou organizuje Nadační fond Albert, rozdělí čtyři miliony a sto tisíc korun mezi 102 projektů z celého Česka. Hlasování probíhá v obchodech Albert v období mezi 15. a 27. říjnem. Nově i na samoobslužných pokladnách.
Do letošního ročníku grantového řízení přihlásily dětské domovy a neziskové organizace 156 projektů z nichž 102 postoupilo do dalšího kola. V něm rozhodnou zákazníci v hypermarketech a většině supermarketů Albert. Kromě tradičního fyzického žetonku mohou při nákupu nad 200 korun hlasovat také na samoobslužných pokladnách. Lidé volí vždy mezi třemi projekty z jejich blízkého okolí, přičemž žádný nezůstane bez odměny na realizaci. Projekt s nejvíce hlasy získá 50 tisíc korun, druhý v pořadí 40 tisíc korun, třetí pak 30 tisíc korun.
„Odevzdáním svého hlasu pomáhají lidé dětem, které neměly v životě tolik štěstí. Dávají tak najevo, že jim jejich osud není lhostejný a přes podpořené projekty pomáhají dětem vnímat jejich život pozitivněji. Třeba tím, že jim nabídnou aktivity, které jim přinesou motivaci, hezké zážitky a posunou je v životě dál. Jde například o kroužky, výlety, ale i různé formy vzdělávání a profesního rozvoje. V posledních letech se mnoho projektů zaměřuje také na podporu duševního zdraví,“ popisuje Kristýna Šulcová z Nadačního fondu Albert.
Vaření beze zbytků
Charitativní program Bertík pomáhá podpořil i Ondru (16), který vyrůstá v dětském domově v České Kamenici. Mladík studuje obor lodník – jediný svého druhu u nás. Přestože ho čeká kariéra na vodě, musí mít i praxi z kuchyně a vaření je zároveň i jeho koníčkem. Proto nadšeně přijal nabídku od Nadačního fondu Albert naučit se vařit bez zbytků. Strávil den v zero-waste kantýně v prodejně Albert, kde kuchař Standa proměňuje neprodané potraviny v chutné obědy pro zaměstnance. Ondra si vyzkoušel různé kuchařské techniky. Zjistil, jak efektivně hospodařit se surovinami a minimalizovat plýtvání.
„Byl to skvělý den. Naučil jsem se hodně nového a viděl, jak se dá vařit bez zbytečného plýtvání. Byla to taková malá příprava na praxi v kuchyni, kterou ve svém oboru budu muset absolvovat. A plněné papriky? Ty určitě brzo uvařím i kamarádům v domově,“ usmíval se v závěru Ondra.