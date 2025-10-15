Allwyn rozsvítí Signal Festival interaktivní instalací „Štěstí“

Sazka, která je součástí loterijní skupiny Allwyn, je letos poprvé oficiálním partnerem Signal Festivalu. Využívá této příležitosti k prezentaci značky Allwyn, která ke konci ledna příštího roku nahradí značku Sazka. Na náměstí Republiky představí vlastní světelnou instalaci „Štěstí“, kterou vytvořilo kreativní studio Monument Office vedené designéry Václavem Mlynářem a Ondřejem Pechalem.
Instalace Štěstí pracuje s motivem náhody, naděje a osobních příběhů. Návštěvníci se budou moci procházet mezi 14 speciálními čočkami s dichroickou fólií, které část světla odráží a část propouští. Podle úhlu dopadu se barvy proměňují a vytvářejí kaleidoskopické efekty.
Tvůrci instalace podle kanceláře nepracují s tvarem čočky náhodou. Barevné čočky jsou dynamickou součástí vizuální identity Allwynu. Sazka ji začne aktivně používat od konce ledna 2026, jakmile se přejmenuje na Allwyn. Každá čočka nese QR kód vedoucí ke skutečnému lidskému příběhu – lidé se tak mohou vyfotit „ve světle vlastního štěstí“ a propojit vizuální zážitek s příběhy, které se opravdu staly.
Záblesky, odrazy a příběhy
„Pocit štěstí je pro nás hlavně o klidu, naplnění a bezstarostnosti. Chtěli jsme divákům zprostředkovat příjemnou, harmonickou, možná až snovou atmosféru plnou různých barev a odrazů. Stěžejní je pro instalaci nejen samotné světlo, ale především jeho odrazy – záblesky štěstěny, která se může usmát na každého,“ říkají Václav Mlynář a Ondřej Pechal ze studia Monument Office.
Na přípravě instalace tým pracoval zhruba půl roku. Vznikly zmenšené modely i prototypy v měřítku 1:1, aby bylo možné ověřit vizuální účinek i interakci. Intenzivně se podílelo přibližně šest členů týmu Monument Office, spolupracovali výrobci jednotlivých komponent a produkce festivalu.
„Máme radost, že se nám podařilo vytvořit pro Signal Festival jednoduchou, až analogovou instalaci. Je založená čistě na fyzice lomu světla a obešla se bez projekcí či displejů, kterými jsme dnes často přesyceni,“ doplňují oba designéři.
Zapojením do Signal Festivalu rozvíjí Sazka, součást Allwynu, dlouhodobou snahu přinášet dostupné a smysluplné zážitky ve veřejném prostoru. Téma „Štěstí“ navazuje na DNA skupiny: inovace, odpovědný přístup a skutečné lidské příběhy, v nichž se okamžik náhody potká s okamžikem radosti. Světelný objekt v srdci Prahy pak má odrážet filozofii Allwynu a Sazky – přinášet lidem radostné chvíle a dávat jim společenský i kulturní rozměr.
„Štěstí je pro nás chvíle, kdy se všechno spojí ve správný okamžik – stejně jako u výherních příběhů, které s námi lidé prožívají. Instalací na Signal Festivalu chceme těmto momentům dát tvar, světlo a emoci a pozvat návštěvníky, aby je sami zakusili. Věříme, že si odnesou radost, inspiraci i krásnou fotku,“ říká Roman Kulifaj, manažer marketingové komunikace Sazky.