Tatra spouští podzimní spotřebitelskou soutěž v rámci 360° kampaně

Značka Tatra otvírá letošní podzim spotřebitelskou soutěží, která probíhá současně v České republice i na Slovensku. Soutěž propojuje výrobky napříč generacemi a zároveň je součástí podzimní marketingové komunikace. Od 15. září do 3. listopadu mohou zákazníci soutěžit o ceny zakoupením dvou libovolných produktů Kravík, Jesenka, Piknik nebo Pikao a registrací účtenky.
Soutěž není jen krátkodobou akcí, ale součástí 360° kampaně. Televizní spoty, digitální reklama, sociální sítě, influencer marketing i PR články budou v následujících týdnech připomínat produkty Tatra. „Naším cílem je dlouhodobě posilovat vztah zákazníků se značkou Tatra. Jesenka, Piknik, Pikao i Kravík jsou symboly kvality a chuti, na kterou se mohou spolehnout. Soutěž je pro nás způsob, jak jim přidat ještě něco navíc – zábavu a možnost vyhrát atraktivní ceny,“ říká Radim Kaleta, obchodní a marketingový ředitel Mlékárny Hlinsko.
Během osmi týdnů se bude losovat o více než 80 cen, mezi nimiž nechybí 5 iPhonů 16, 5 herních konzolí PlayStation 5 Slim, 25 batohů Husky a 50 dárkových košů Tatra.
Podzimní soutěž podle firmy navazuje na kampaně posledních let a opírá se o portfolio značky Tatra. Značka Tatra byla oficiálně zapsána 3. listopadu 1964 a od sušených a zahuštěných mlék se její portfolio rozrostlo o další produkty – Jesenku, Piknik, Pikao, Kravík či Salko.