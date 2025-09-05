Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Sport Alive zveřejnila program: do Prahy míří hvězdy sportovního marketingu

© SportAlive.cz

Konference Sport Alive odtajnila letošní program a slibuje dosud nejbohatší obsahovou nabídku. Do Prahy přijedou špičky světového i domácího sportovního byznysu, aby otevřely zákulisí největších partnerství, projektů i trendů.

Hlavní pozornost poutá vystoupení Pavla Turka, šéfa globálních partnerství skupiny Allwyn, který představí detaily historicky největšího českého sportovního dealu – partnerství s Formulí 1. Na konferenci vystoupí i Tomáš Doležal z Mastercard či Martina Ježdíková z Heinekenu, kteří proberou rozdíly mezi lokální a globální exekucí partnerství.

Chybět nebudou ani tuzemské příklady. AC Sparta Praha představí svůj digitální projekt Sparta Unlimited, Czech Tour se podělí o zkušenosti s podporou Sazky a Slavia Praha spolu s umělcem Pastou Onerem ukážou, jak vznikají ikonické dresy. Panelová diskuse pak dá prostor marketingovým lídrům z Baníku, Hradce či Plzně.

Program doplní příspěvky o fenoménu placeného obsahu mimo televizi, ženském sportu, ticketingu či regionálních sportovních projektech. Mezinárodní perspektivu přinesou například Basketball Belgium nebo prezentace k FIFA Club World Cup 2025.

Sport Alive je platforma, která propojuje svět sportu, médií, marketingu a veřejného sektoru. Český sport sice v poslední době čelil výzvám v podobě afér, pandemie či rostoucích nákladů, přesto ale žije a rozvíjí se díky schopným lidem a úspěšným projektům.

Cílem konference je na tyto příklady upozorňovat a inspirovat ostatní. Každoroční program se zaměřuje na tři klíčová témata:

  • Jak budovat a měřit hodnotu sportu
  • Jak prezentovat sport
  • Jak prodávat sport

Kompletní program najdete na webu konference Sport Alive.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?
AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím

MAM Exkluzivně v časopise

Lukács Csaba
Komunita a lidé
Cítím závan svobody jako v roce 1989, říká maďarský novinář Lukács Csaba
Jan Maxa
Média a trh
Jaké je nová strategie Prima+? Chceme jít i do kontroverzních věcí, říká její šéf
Veletrh
Akce a soutěže
Startuje veletržní sezona. Jak veletrhy fungují v rámci komunikace? 
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ