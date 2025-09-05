Sport Alive zveřejnila program: do Prahy míří hvězdy sportovního marketingu

Konference Sport Alive odtajnila letošní program a slibuje dosud nejbohatší obsahovou nabídku. Do Prahy přijedou špičky světového i domácího sportovního byznysu, aby otevřely zákulisí největších partnerství, projektů i trendů.
Hlavní pozornost poutá vystoupení Pavla Turka, šéfa globálních partnerství skupiny Allwyn, který představí detaily historicky největšího českého sportovního dealu – partnerství s Formulí 1. Na konferenci vystoupí i Tomáš Doležal z Mastercard či Martina Ježdíková z Heinekenu, kteří proberou rozdíly mezi lokální a globální exekucí partnerství.
Chybět nebudou ani tuzemské příklady. AC Sparta Praha představí svůj digitální projekt Sparta Unlimited, Czech Tour se podělí o zkušenosti s podporou Sazky a Slavia Praha spolu s umělcem Pastou Onerem ukážou, jak vznikají ikonické dresy. Panelová diskuse pak dá prostor marketingovým lídrům z Baníku, Hradce či Plzně.
Program doplní příspěvky o fenoménu placeného obsahu mimo televizi, ženském sportu, ticketingu či regionálních sportovních projektech. Mezinárodní perspektivu přinesou například Basketball Belgium nebo prezentace k FIFA Club World Cup 2025.
Sport Alive je platforma, která propojuje svět sportu, médií, marketingu a veřejného sektoru. Český sport sice v poslední době čelil výzvám v podobě afér, pandemie či rostoucích nákladů, přesto ale žije a rozvíjí se díky schopným lidem a úspěšným projektům.
Cílem konference je na tyto příklady upozorňovat a inspirovat ostatní. Každoroční program se zaměřuje na tři klíčová témata:
- Jak budovat a měřit hodnotu sportu
- Jak prezentovat sport
- Jak prodávat sport
Kompletní program najdete na webu konference Sport Alive.