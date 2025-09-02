Realita tendru na influencerskou agenturu: MAM class odhalí skrytá nebezpečí

První podzimní MAM class ukáže, jak k tendrům přistoupit správně, na co si dát pozor a kde v praxi nejčastěji číhají nástrahy.
Startuje další semestr vzdělávací série MAM class, kterou pro vás připravuje Marketing & Media. První podzimní lekce, která proběhne už 16. září, tradičně v úterý, nabídne ochutnávku letošního Influconu a bude se věnovat spolupráci s influencery, a zejména pořádání výběrového řízení na influencerskou agenturu.
Spolu s našimi hosty se podíváme na to, jak se proces výběru agentur vyvíjel, jak k němu dnes přistupují zadavatelé a kde se v praxi nejčastěji objevují slabá místa.
Těšit se můžete na odborníky ze strany agentur i zadavatele. O své zkušenosti se podělí Petr Srna a Martin Fryč z agentury World of Online a Elena Lindertová, manažerka digitálního marketingu pro český a slovenský trh z Plzeňského Prazdroje.
MAM class se koná v úterý 16. září od 14:00 v MAM klubu.
Předplatitelé MAM mají vstup zdarma, pro ostatní jsme tradičně uvolnili omezený počet vstupenek k volnému prodeji.