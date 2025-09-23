Zadavatelé a značky
Praha se stane centrem evropské kreativity. Mezinárodní konference Creative Skills Week nabídne experty z oboru i workshopy

Praha hostí prestižní evropskou konferenci Creative Skills Week 2025 (CSW). Do Kongresového centra tak ve dnech od 23. do 26. září míří 125 řečníků z řad odborníků, kreativních profesionálů a zástupců více než stovky kulturních institucí ze 49 zemí. Konference se zaměří na podporu rozvoje dovedností v kulturních a kreativních odvětvích, propojení vzdělávání s praxí a na budoucnost kreativního sektoru.

Hlavní program se uskuteční 23. – 25. září v Kongresovém centru Praha, v pátek 26. září pak proběhne online. Akce je vyvrcholením Roku kreativity, kterým letos městská organizace Kreativní Praha upozorňuje na to, jak kreativní sektor může přispívat k rozvoji měst i společnosti.

„Creative Skills Week je široká evropská platforma a prestižní událost, která umisťuje Prahu do centra dění. Setkávají se zde projekty a instituce z celé Evropy, které tvoří budoucnost sektoru. Jsme rádi, že můžeme tato témata přinášet do Prahy a České republiky a otevírat diskusi,“ říká ředitelka Kreativní Prahy Kristýna Kočová.

Letošní ročník se odehrává pod mottem „Create. Transform. Regenerate.“ a reflektuje nejaktuálnější výzvy sektoru: digitální transformaci, ekologickou tranzici, etické využívání umělé inteligence či nové modely vzdělávání. Create má zahrnovat praktické workshopy zaměřené na experimentování a vytváření prototypů, Transform reprezentovat diskusní a strategická fóra věnovaná klíčovým tématům a Regenerate představat přístupy k budování odolnosti sektoru.

Jednou z hlavních mluvčích třetího ročníku CSW je Catherine Mulligan, expertka na umělou inteligenci a blockchain, která působí na Imperial College London. Mulligan se specializuje na technologické inovace a jejich dopad na společnost a průmysl. Ve své práci propojuje pokročilé digitální technologie s řešeními pro udržitelný rozvoj. Nebude chybět ani spoluautorka přípravy evropského AI Actu Miriam D’Arrigo, nebo Barbara Stacher z Evropské komise. O možnostech mikrocertifikátů a celoživotního vzdělávání kreativců bude mluvit Anastasiu Pouliou z organizace CEDEFOP.

Kromě prostoru pro prezentaci a networking konference oslovuje také české stakeholdery s tématem celoživotního vzdělávání v kulturních a kreativních odvětvích. Kreativní Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem otevře otázky mikrocertifikací, kvality vzdělávací nabídky pro profesionály i nových možností formálního a neformálního vzdělávání v kreativním sektoru. Kulatého stolu se zúčastní zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupci sektoru.

„Témata, která se dnes intenzivně řeší na evropské úrovni, se přímo dotýkají také České republiky. Chceme je proto otevírat spolu se zástupci ministerstev a reprezentanty sektoru a hledat cesty k vzájemné spolupráci v tak zásadní oblasti, jakou je celoživotní rozvoj znalostí a kompetencí,“ dodává organizátorka konference Katarzyna Kouba Sanojca.

Tisková zpráva

