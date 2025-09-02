Porota rozhodla. Letošní Gerety Awards znají vítěze

Agentura Leo Burnett Praha & MSL Česká republika získaly bronz za kampaň The Unwearable Ring (Nenasaditelný prsten) pro Prague Pride, Jsme Fér. Kampaně oceněné cenou Grand Prix jsou pak argentinská Senna’s Cut, britská Never Just a Period, The Final Copy of Ilon Specht pro L’Orél Paris a Price Packs pro německý řetězec Penny.
Porota Gerety letos zaznamenala rekordní účast 270 porotců z 52 různých zemí, kteří pečlivě posuzovali práce, aby ocenili ty nejlepší kreativní kampaně. Česko v ní reprezentovaly Julia Dovlatová, Meredith Kelly a Nikola Foktová.
Kompletní seznam vítězů zahrnuje 4 ceny Grand Prix a 36 zlatých, 80 stříbrných a 65 bronzových ocenění. Poprvé byly letos oceněny například státy Paraguay a Kazachstán.
Mezi vítězi Grand Prix jsou:
- The Final Copy of Ilon Specht pro L’Oréal Paris od McCann Paris (Francie) v kategorii Entertainment CUT, Online Video
- Senna’s Cut pro Netflix od Monks Buenos Aires (Argentina) v kategorii Craft CUT, Editing
- Price Packs pro PENNY od SERVICEPLAN GERMANY v kategorii Communication Cut, Product & Packaging Design
- Never Just A Period pro Bodyform/Libresse od Abbott Mead Vickers BBDO (Velká Británie) v kategorii Craft Cut, Art Direction
Na přehled všech vítězů se můžete podívat na webu Gerety Awards.
Z České republiky zaznamenala úspěch kampaň The Unwearable Ring (Nenasaditelný prsten) pro Prague Pride, Jsme fér od agentur Leo Burnett a MSL Czech Republic, která v soutěži získala bronzovou medaili v kateforii Work for Good Cut (PR).
Úspěch jednoho z vítězů hlavní ceny Gran Prix, konkrétně kampaň the Final Copy of Ilon Specht pro francouzskou značku L’Oréal Paris okomentoval i člen poroty Vuyo Henda, Chief Marketing Officer v jihoafrické restaurační společnosti Spur Corporation: „The Final Copy of Ilon Specht odhaluje nezdolnou ženu stojící za slovy, který změnila tvář řeklamy na kosmetiku. Její slogan pro L’Oréal – ‚Protože si to zasloužím‘ – nejenže vystihl ducha své doby, ale také jej překonal a stal se mantrou pro ženy po celém světě.“
„V době, kdy komunikaci dominují velké jazykové modely a naše kanály zaplavují výrazy podporované umělou inteligencí, je The Final Copy důkazem trvalé síly slov, která vycházejí ze srdce, a myšlenek, které jsou tak silné, že rezonují napříč generacemi. Příběh Ilon stojí nejen za to vyprávět, ale stojí také za to ho oslavit,“ doplňuje Henda.
Ceny Gerety Awards podle něj byly založeny proto, aby ocenily kreativitu, která je aktuální, ale i nadčasová. „The Final Copy vzdává hold ženě, která tyto vlastnosti ztělesňovala a jejíž silná slova i nadále formují svět. To si Grand Prix zaslouží,“ uzavírá Henda.
V kategorii Craft Cut získala cenu Grand Prix kampaň Senna’s Cut od argentinské marketingové agentury Monks Buenos Aires. Video, lákající na seriál o brazilském závodníkovi F1 Ayrtonu Sennovi, je sestříháno ve stejném čase, v jakém zajel svůj rekord v Monaku v roce 1990.
„Senna’s Cut je především o skvělém střihu. Celá myšlenka zde spočívala ve střihu, v tom, aby se přesně zachytila každá vteřina rekordně zajetého okruhu, v synchronizaci záběrů se zvukovým designem a zároveň v tom, aby příběh pořadu ožil. A to vše se podařilo tak dobře, že byl divák zaujatý od začátku do konce,“ vysvětluje členka poroty Menaka Menon působící jako prezidentka a řídící partnerka indické agentury DDB Mudra.
V kategorii Communication Cut pak zvítězila kampaň Price Packs pro německý prodejní řetězec Penny. „Jako marketérka na africkém kontinentu mohu upřímně říci, že mě tato kampaň hluboce zasáhla. V těchto těžkých ekonomických časech, kdy jsou lidé přetíženi a značky pod tlakem, nám totiž připomíná, že marketing může stále spojovat prostřednictvím empatie, pravdy a odvahy. Kampaň je jemná, ale silná, což jsou ženské hodnoty, které v našem odvětví potřebujeme více. Nekřičí, ale mluví. Neprodává, ale dojímá. Ve světě plném hluku si tato kampaň zvolila smysl, a proto si zaslouží Grand Prix,“ komentuje kampaň pro Penny členka poroty z Keni Waithera.
Posledním držitelem letošní ceny Grand Prix, tentokrát v kategorii Craft Cut, Art Direction, se stala kampaň Never Just a Period britské reklamní agentury AMV BBDO. „Never Just A Period je ten typ práce, která překračuje hranice, odvětví a generace. Ať už je naše zázemí, profese nebo věk jakýkoli, jako ženy jsme všechny pocítily (nebo bychom měly pocítit) znepokojení nad poselstvím, které kampaň nese. Je odvážná, nekompromisní a krásně provedená. Boří tabu a buduje empatii pomocí působivé estetiky, a to je podle mě hodné ceny Grand Prix,“ vysvětluje Head of Marketing and Communications africké banky Ecobank Oriane (Abouattier) Canfrin.
Gerety Awards je soutěž, pojmenovaná po copywriterce Frances Gerety, která pro společnost De Beers v roce 1947 vymyslela nejdéle fungující slogan „A diamond is forever“. V mezinárodní porotě zasedají pouze ženy.