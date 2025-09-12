Nejlepší komunikační kampaně roku: ve středu zájmu Zlatého středníku byla společenská odpovědnost

Soutěž Zlatý středník zná vítěze 23. ročníku. Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v Empire Hall ve Slovanském domě v Praze, který každoročně pořádá profesní organizace ASCOPA.
Přihlášené projekty letos hodnotilo celkem 18 porot, v nichž zasedlo 141 profesionálů z oblasti public relations, marketingu a audiovize. Rezonovaly u ní přitom především kampaně se společenským přesahem. Vyhlášeno bylo celkem šest cen Grand Prix. V jednotlivých kategoriích porota kromě vítězných příček udělovala zdařilým projektům také ocenění „Top rated“.
K vůbec nejúspěšnějším projektům patří kampaň Nezapomeňte, která originální parafrází na film Sám doma zvala diváky ke sledování přenosu České filharmonie v Carnegie Hall. Její tvůrci si odnesli první místo v celkem čtyřech kategoriích, a jak pokaždé vtipně zopakovali na pódiu, „jedná se o jejich první Zlatý středník“.
Z agentur nejvýrazněji uspěla MSL Czech, která získala celkem devět ocenění včetně Grand Prix. Sedm cen si odnesla agentura Bison & Rose, k nejúspěšnějším patřila i agentura Boomerang Communication s celkem šesti cenami za jednotlivé realizované kampaně.
ASCOPA udělila šest ocenění Grand Prix
Součástí galavečera soutěže Zlatý středník je každý rok také předání ocenění Grand Prix těm nejlepším v oboru, a to v kategoriích Osobnost PR, Talent, Projekt roku, Nejlepší agentura, Měření efektivity a nově i Odpovědná komunikace.
Zlatý středník – vítězové Grand Prix 2025
- Projekt roku: Iniciativa „Díky, že můžem“ s projektem „Svoboda nás spojuje.
- Nejlepší agentura: MSL Czech Republic
- Osobnost PR: Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem
- Talent roku: Daniel Drake z Ministerstva zahraničních věcí.
- Cena za Měření efektivity: „Vražedná efektivita“ od Vražedné psyché a PS:Digital,
- Odpovědná komunikace: Konsent, Magistrát hl. m. Prahy a Pražská integrovaná doprava za kampaň „Obtěžování do MHD* nepatří“.
„Letošní ročník Zlatého středníku znovu ukázal, jak obrovskou sílu má kvalitní komunikace. Nejde jen o to, jak pomáhá firmám a značkám uspět, ale jak dokáže otevírat důležitá témata, inspirovat a spojovat lidi. Projekt ‚Svoboda nás spojuje‘ připomněl, že svoboda je stále hodnotou, která nás drží pohromadě i po 35 letech od sametové revoluce. Michaela Studená a Daniel Drake jsou důkazem, že když se člověk nebojí jít s kůží na trh a komunikovat citlivé věci s odvahou, může to mít skutečný dopad. A MSL Czech Republic jako Nejlepší agentura nastavila laťku kvality opravdu vysoko. Mám velkou radost, že Zlatý středník oceňuje nejen špičkovou práci, ale i komunikaci, která má přesah a pomáhá kultivovat celý obor,“ říká Jitka Němečková, členka Výkonného výboru ASCOPA, která má soutěž na starosti.
Ocenění Nejlepší agentura získal tým MSL Czech Republic, který je součástí komunikační skupiny Publicis Groupe. Agentura působí na českém trhu od roku 2018, kdy vznikla spojením agentury Kindred (dříve Inspiro Solutions) a PR týmů Publicis Groupe. Agenturu vede Radek Vítek, který v loňském roce získal titul Osobnost PR.
Projektem roku se stal projekt „Svoboda nás spojuje“ iniciativy Díky, že můžem. Kampaň připomněla 35 let od sametové revoluce a ukázala, že svoboda zůstává hodnotou, která v rozdělené společnosti spojuje napříč generacemi. Zapojila firmy, neziskové organizace, influencery i veřejnost jak online, tak v reálném prostoru.
OceněníGrand Prix za odpovědnou komunikaci získala kampaň „Obtěžování do MHD* nepatří“, kterou vytvořil Konsent společně s Magistrátem hl. m. Prahy a Pražskou integrovanou dopravou. Kampaň otevřela celospolečenskou debatu o obtěžování ve veřejné dopravě.
Grand Prix za měření efektivity si odnesla crowdfundingová kampaň „Vražedná efektivita“. Spojila svět true crime podcastu a deskové hry s autentickými reakcemi influencerů z escape roomu. Výsledkem byla nejúspěšnější kampaň v historii platformy Startlab – s rozpočtem 3 000 € vybrala přes 110 000 €. Za nápadem stojí tým Vražedné psyché a agentura PS:Digital.
Cenu Grand Prix Talent převzal Daniel Drake, tiskový mluvčí Ministerstva zahraničních věcí, za profesionální přístup ke strategické komunikaci státu v citlivém mezinárodním kontextu. V krizových situacích dokáže pracovat s předstihem a nastavovat informační rámec tak, aby média i veřejnost získaly včasné a srozumitelné informace. Systematicky buduje obsah na sociálních sítích MZV i ministra, podílí se na tvorbě scénářů pro klíčové události a aktivně reaguje na dezinformační narativy. K výrazným výstupům jeho práce patří například projekt Prokremelské pohádky nebo informační kampaň k aplikaci DROZD.
Ocenění Osobnost PR získala v letošním roce Michaela Studená za mimořádný přínos v prosazování zásadních společenských témat prostřednictvím komunikace. Je spoluautorkou iniciativy a také podcastu Pod svícnem, který otevírá veřejnou debatu o domácím a sexualizovaném násilí. Aktivně se podílí na legislativních změnách v této oblasti. Díky její práci byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh na zavedení tzv. Dětského certifikátu. Spolu s dalšími odborníky přispěla také k prosazení novely, jež redefinuje trestný čin znásilnění.
Kdo uspěl v jednotlivých kategoriích?
Vedle již zmíněné kampaně České filharmonie, která si odnesla nejvíce prvenství, dosáhlo vícenásobných ocenění i několik dalších projektů. Celkem pět cen získala kampaň Nenasaditelný prsten sdružení Jsme fér, která komunikovala jasné sdělení: Registrované partnerství není stejné jako manželství. Projekt, který během letošního roku rezonoval také u porot prestižních mezinárodních soutěží, si se Zlatého středníku odnesl vítězství v kategorii Kreativní idea, dvě bronzové příčky v kategoriích Krizová komunikace a Neziskový sektor, a také dvě ocenění „Top rated“.
Celkem tři ceny získala kampaň centra Locika „Vypráskaná výchova. Absurdní kampaň proti absurdní výchově“ nebo fotbalová SK Slavia Praha s kampaní „Daruj krev, daruj sílu Slavie“.
Výběr dalších oceněných:
- V nejobsazovanější kategorii Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG si první místo odnáší české a slovenské Tesco s projektem „Menštruačné šaty“.
- V kategorii Kreativní idea porotu nejvíce zaujal projekt „Nenasaditelný prsten“, který vznikl ve spolupráci iniciativy Jsme fér, MSL Czech Republic a Leo Burnett.
- V kategorii Launch, relaunch a rebranding si prvenství připsala Partners Banka společně s Konektor PR za projekt „Vstup Partners Banky na trh“.
- Ocenění v kategorii Využití sociálních sítí a influencer marketing náleží projektu „Influendcérky“ od Orange a Made by Vaculik.
- V kategorii Podcast si vítězství odnesla série „Hovorme o tom“ od Henkel Slovensko a Seesame.
- V oblasti Eventů zabodoval tým Apropo Jičín s kampaní „Zaseli jsme péči a sklidili 800 000 Kč“.
- Vítězství v kategorii Interní komunikace a employee engagement si zajistila Česká spořitelna ve spolupráci s agenturami JuiceUP a Webout You za „Personalizovanou video pozvánku k 200. výročí“.
- Kategorii Nízký rozpočet a efektivita ovládl projekt „Absurdní kampaň proti absurdní výchově – Vypráskaná výchova“, realizovaný Centrem Locika ve spolupráci s MSL Czech Republic a Saatchi & Saatchi.
- V nové kategorii Regiony uspěl projekt „To za nás nebylo“, za kterým stojí Vzdělávací institut pro Moravu a B tým.
- Porotu v kategorii Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs nejvíce oslovil projekt „Povodně 2024“ Ministerstva vnitra.
- Vítězem kategorie Webové stránky se stala „Digitální křižovatka“ od Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.
- Zlato za Mobilní aplikaci a inovaci putuje do organizace Nepanikař za stejnojmennou aplikaci.
- V kategorii Elektronický časopis, blog a newsletter zvítězil redesign blogu „Jídlo a radost“ v produkci Ambiente a A+Manual.
- Nejlepším Interním tištěným časopisem a novinami se stal titul „Ranvej“ z dílny Aero Vodochody Aerospace a Boomerang Communication.
- Cenu za nejlepší Externí tištěný časopis a noviny si odnáší „EduRevue“ od Národního pedagogického institutu České republiky.
- Výroční zprávy nejlépe zpracovalo Národní divadlo, zatímco v kategorii Brožura, ročenka a katalog byl oceněn „Magazín Odvaha“ od Nadace PPF.
Kompletní výsledky včetně výherců v oborových kategoriích jsou dostupné zde.
Více informací o soutěži najdete na www.zlatystrednik.cz.