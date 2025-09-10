Influcon 2025: Praha přivítá největší konferenci o influencer marketingu se světovými lídry oboru

Ve středu 1. října se v Clarion Congress Hotelu v Praze uskuteční další ročník konference Influcon. Akce propojuje globální značky, influencery, agentury a platformy a nabízí praktické workshopy, přednášky i networking.
Influcon 2025
- Kdy a kde: 1. října 2025, Clarion Congress Hotel, Praha
- Více informací a kompletní program: www.influcon.cz
- Influcon pořádá agentura WOO.
Na hlavní stage letos dorazí Mayra Alcántara, jedna z nejvlivnějších žen světového marketingu, která stála za kampaněmi pro Barbie či House of the Dragon. Ve své keynote přednášce promluví na téma „Celebrity vs. Influencer Marketing“ a otázku, proč je podle ní „skutečný vliv o kredibilitě, ne o dosahu“. Z USA přijede také Dominika Skirlo, Creative Strategist z Mety, z Francie pak Stéphane Vojetta, bývalý poslanec a dnes expert na regulaci digitálních médií a zodpovědnost influencerů.
Mezi lokálními řečníky vystoupí například Samuel Samake s tématem autenticity v brandových spolupracích, Petr Srna s výsledky první zprávy o influencer marketingu pro Česko, nebo Denisa Hejlová z Univerzity Karlovy, která otevře otázku, zda je influencer doporučující značku reklamou, či osobním tipem. Celým programem provede účastníky moderátorka Natálie Schejbalová alias tady_tali.
Influcon letos poprvé nabídne i workshopy pro influencery. Jeden z nich povede tým z TV Óčko a s tématem „Citlivý obsah na sociálních sítích: Lekce z Naked Attraction“ otevře téma hranic obsahu na platformách. Program doplní i praktické session o tom, jak na tenderování agentur a měření influencer kampaní – tedy oblasti, které aktuálně nejvíce zajímají značky i tvůrce.
Kromě přednášek a workshopů čeká účastníky networking s globálními značkami, influencery a agenturami a pak tradiční after party v Moon Club Prague se stovkami tvůrců a vystoupením rapperky Sharloty.