Golden Drum představil program i řečníky

Mezinárodní festival kreativity Golden Drum letos proběhne ve dnech 13. až 14. října v Portoroži. Organizátoři zveřejnili program, hlavní řečníky i složení porot. V pořadí 31. ročník láká na přednášky, debaty a „to nejlepší z mezinárodního kreativního průmyslu“.
K 31. ročníku mezinárodního festivalu kreativity Golden Drum bylo představeno 21 řečníků. Kompletní vstupenka nabízí přístup ke všem festivalovým akcím. Ty odstartuje úvodní večírek pořádaný Radiem Capris, distributorskou potravinovou společností Merit HP a vinařskou firmou Tikveš. Další festivalový den, tedy 14. října, pak účastníkům slibuje přístup k jednotlivým festivalovým sekcím.
Hlavní program proběhne 14. října v Grand Hotel Bernardin. Součástí budou odborné přednášky, diskuse a vyhlášení výsledků soutěže Golden Drum. Vítězové hlavních kategorií budou oznámeni na slavnostním ceremoniálu večer téhož dne. Závěr festivalu obstará doprovodný koncert a neformální setkání účastníků v Piranu.
Festival představil světové řečníky
Mezi řečníky vystoupí mimo jiné Jo-ann Robertson, CEO Global Markets ve společnosti Ketchum, která dohlíží na mezinárodní trhy a integraci AI a bude předsedkyní poroty Creative Media Excellence. Ve svém příspěvku „Compassion, Conviction, and How Brands Stay Authentic in a Polarised World“ se zaměří na to, jak si značky mohou zachovat autentičnost, kdy je mlčení zlaté a jakou hodnotu má ukazovat soucit a přesvědčení v náročných časech.
Dalším hostem bude John Mescall, Global Chief Creative Partner ve společnosti Dentsu Creative, oceňovaný kreativní lídr s více než 100 cenami Cannes Lions, včetně osmi Grand Prix. Jako bývalý prezident Global Creative Community společnosti McCann Worldgroup a CCO McCann Australia vedl agentury k nejvyšším globálním kreativním žebříčkům. Ve své přednášce „Certainty vs Creativity“ se zaměří na probíhající boj mezi iluzí jistoty a silou kreativity a vysvětlí, proč je obrana kreativity důležitější než kdy jindy.
Anthony Chelvanathan, Global Creative Partner a CCO ve společnosti Edelman Canada, který získal více než 500 mezinárodních ocenění, včetně Zlatých a Stříbrných lvů v soutěži Cannes Lion, bude předsedou poroty Creative Business Excellence. Vystoupí s příspěvkem „Grit Happens: How Surviving Chaos Taught Me to Thrive in Creativity“, v němž se podělí o lekce ze své kariéry a ukáže, jak vytrvalost, hnací síla a odolnost – formované jeho raným životem na útěku před válkou – vedly k jeho nejúspěšnější práci.
Na pódiu se objeví i Catalin Dobre, Co-CEO a Chief Creative Officer McCann Worldgroup Romania a regionální kreativní ředitel McCann CEE, který vystoupí společně s Islamem ElDessoukym, Global Vice President Creative ve společnosti Coca-Cola, jenž stojí za některými z nejúspěšnějších a nejvlivnějších kampaní značky.
Festival představí i zástupce z Česka. Vojtěch Kubricht, marketingový manažer Nestlé CEE, a Jake Barrow, CCO VML Czechia, vystoupí společně s přednáškou, v níž propojí růst značky s oceňovanou kreativitou, včetně Jakeových 34 cen Cannes Lions a Vojtěchova povznesení KitKatu na druhé místo na českém trhu. Ve své přednášce „F*ck Being Brave. Let’s Start Being Confident“ zpochybní pojem odvahy v kreativním průmyslu a ukážou, jak sebevědomí – demonstrované v kampani Phone Break oceněné Grand Prix v Cannes Lions – pohání skutečně působivou práci.
Julia Neumann, Chief Creative Officer a partnerka v Le Truc v New Yorku, vytvořila oceňované kampaně pro globální značky a bude předsedkyní poroty Craft na Golden Drum 2025. Ve své přednášce „The Last Honest Differentiator: Why Craft Still Kicks AI’s Ass“ ukáže, proč skutečné řemeslo – založené na lidském úsudku, riziku a emocích – zůstává klíčem k tvorbě prací, které jsou v éře řízené AI skutečně zapamatovatelné a působivé.
Na programu je také vystoupení Calvina Innese, generálního manažera a kreativního ředitele JvM NERD London, který spolupracoval se značkami jako Sony, Cadbury’s či Universal Studios a bude předsedou poroty One-Channel. Ve své přednášce „Fanpower: How Fandoms Became the Most Valuable Media Channel“ se zaměří na to, jak fanouškovské komunity od K-popu a anime po gaming, sport a street culture formují trendy, kulturu a ekonomický dopad a proč by s nimi značky měly umět pracovat autenticky.
Paul Stringer, Managing Editor of Research & Insights ve společnosti WARC, vystoupí s příspěvkem „Creativity with Impact: Three Effectiveness Trends Behind This Year’s Most-Awarded Campaigns“. Představí v něm tři hlavní trendy, které aktuálně formují marketing, a na základě dat ukáže, jak vedoucí značky využívají média, strategii a efektivitu k tvorbě kreativních a účinných kampaní.
Dalším řečníkem bude Marcin Sosiński, Chief Creative Officer Dentsu Creative Poland & CEE a jeden z nejvíce oceňovaných kreativců v regionu. V rámci programu „Creative Legends and Fresh Blood“ bude uveden do síně slávy Golden Drum a ohlédne se za svou kariérou, přičemž se podělí o zkušenosti z celoživotní práce na kampaních, které měly mezinárodní dosah.
Na stejné téma naváže diskuse o budoucnosti kreativity s Alexisem Champou, Executive Creative Director, Jessicou Claar, Senior Vice President of Marketing Communications ve společnosti Mastercard Central Europe, a vítězem letošní soutěže Young Drummers Competition. Program má zdůraznit roli nových talentů a ukázat směřování další generace tvůrců.
Julian Boulding, zakladatel a CEO společnosti thenetworkone, povede panel o vztahu klient–agentura s názvem „How well do you know me?“. Diskutovat s ním budou Jenni Ihatsu, Vice Prezidentka finské Posti Group, Ilkka Ruotsalainen, zakladatel a Chief Creative Officer agentury IVALO Creative Agency, rovněž z Finska, a dále Giorgi Kontuadze ze společnosti Kraken a Givi Gvetadze, CEO Subway, Wendy’s a Dunkin’ v Gruzii.
Denní program uzavře dvojice Erik Kockum a Freddie Öst, Partner & Creative Director a Founder & Brand Director stockholmské agentury Snask. Jejich přednáška „Make Enemies & Gain Fans – The Importance of Branding in a Digital Era“ se zaměří na branding v digitální éře.
Soutěž Young Drummers vyzývá mladé talenty
Součástí festivalu je i soutěž Young Drummers Competition, určená tvůrcům do 30 let. Zadání letošního ročníku nese název „Jump into a World Where Everybody Belongs“ a soutěžící mají za úkol připravit plakát nebo sérii plakátů. Uzávěrka přihlášek je 22. září 2025. Vítěz obdrží finanční odměnu ve výši 1 000 eur a vstupenku na festival, autoři vybraní do užšího výběru získají vstup zdarma.
Informace o soutěži:
- Datum a místo konání: 13.–14. října 2025, Grand Hotel Bernardin, Portorož, Slovinsko
- Vyhlášení shortlistů Golden Drum: 30. září 2025 v 8:00 CET
- Vyhlášení cen Bronze & Silver Drum: 14. října 2025 ve 12:40 CET
- Galavečer Golden Drum Awards Show: 14. října 2025 ve 20:00 CET