Hvězdy Fora Media odtajněny. Dojde i na Zrádce

Forum Media letos představí 27 zahraničních hostů z dvanácti zemí světa a tří kontinentů.
Výroční konference týdeníku Marketing & Media se přiblížila a její program je již téměř kompletní. Na pěti scénách pražského kongresového centra O2 universum v jeden listopadový den vystoupí více než sedmdesát odborníků ze všech oborů komunikace.
Hlavní hvězdy mezinárodního programu jsme na stránkách MAM představili již před prázdninami. Připomeňme jen, že zahájení konference se ujme Joah Santos, který před více než dvaceti lety coby globální marketingový šéf koncernu Unilever inicioval vznik legendární Kampaně za reálnou krásu pro značku Dove, kterou americký časopis Ad Age označil v roce 2017 za nejlepší kampaň 21. století.
Svět globálních značek a marketingu přijedou na Forum Media reprezentovat také Roger Hurni, autor knihy „Outthink. Outperform“, dále kreativní lídr berlínského hubu reklamní sítě Innocean ze skupiny Publicis Gabriel Mattar a také zástupci dvou v poslední sezoně nejoceňovanějších agentur v evropské soutěži Effie: šéf řecké kanceláře sítě Ogilvy Dimitris Savvakos a stratég sítě McCann Darren Hawkins z britského Manchestru. Oba vystoupí hned v úvodu programu Effie Stage. Na ní nebude chybět odhalení shortlistu nejnovějšího ročníku soutěže, stejně jako vyhlášení ceny SIMAR a cen ADC a i letos rozbor vítězných kampaní očima výzkumníků.
Jak vyhrát volby
Scénu zasvěcenou public relations a strategické komunikaci zahájí osoba z nejpovolanějších: zakladatel největší světové soutěže v oboru PR SABRE Awards a vydavatel vždy nejlépe informovaného oborového média PRovoke Paul Holmes. Hned po něm vystoupí příští prezidentka britského královského Institutu public relations Farzana Baduel. Spoluautor nejnovějšího vydání Barcelonských principů z mezinárodní organizace pro vyhodnocování a měření AMEC Richard Bagnall připomene klíčové hodnoty, z nichž pramení smysl a přidaná hodnota profesionálně vedené komunikace, a americká „PR whistleblowerka“ Mary Beth West poodhalí taje manipulativních metod, pro které se v komerční a politické komunikaci vžilo pojmenování „organizační gaslighting“.
Politická komunikace bude námětem i dalších vystoupení: Lord Evans ze Sealandu ukáže hostům PR Summitu, jakým způsobem přistoupili v britské Labour Party ke změně stylu komunikace, což jim po téměř patnácti letech opozičního půstu přineslo vítězství ve volbách a návrat k většinové vládě. Lamia Kamel, průkopnice politické komunikace v Egyptě, se na scéně MAM Stage podělí o své zkušenosti z několika prezidentských kampaní, úspěšných i neúspěšných, na nichž jako komunikační stratég pracovala, včetně té pro úřadujícího prezidenta Abdala Fattáha Sísího. A americká profesorka Alison Dagnes z univerzity v Shippensburgu otevře scénu Media Playground příspěvkem o vzájemném ovlivňování volebních kampaní a mediálního zpravodajství.
Scéna PR Summitu bude hostit také profesora Ansgara Zerfaße z univerzity v německém Lipsku – ten patří už několik let mezi bezkonkurenčně nejcitovanější evropské autory v oboru strategické komunikace. Profesor Yago de la Cierva z Papežské univerzity Svatého Kříže je zase jako odborník na krizovou komunikaci hlasitým propagátorem konceptu korporátní omluvy. Krizové komunikaci se věnuje i další host konference Marshall Manson, šéf britské kanceláře poradenské sítě FleishmanHillard.
Mohou fungovat zákazy na internetu?
Způsob, jakým nastupující generace mladých konzumují informace, bude tématem profesorky Jessiky Piotrowski, která na Amsterdamské univerzitě vede mimo jiné program zaměřený na digitální gramotnost mladých. O tom, jak tuto cílovou skupinu zaujmout, bude na scéně mediálního trhu mluvit i Davide Zicca.
Csaba Lukács, ředitel maďarského týdeníku Magyar Hang, se zase svěří s úskalími práce novinářů, kteří jsou v hledáčku orbánovské cenzurní mašinerie.
K zahraničním hostů přibudou i výrazné osobnosti tuzemské mediální scény: ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova Kamil Houska bude mluvit o tom, kam až může televizní zpravodajství zajít při využívání AI, aby nepřišlo o důvěryhodnost. Matěj Hušek z vedení skupiny Seznam.cz zase poodhalí plány české online jedničky na její cestě k nové platformě a vlastní sociální síti.
Své místo bude mít na Foru Media i design, a to hned ve dvou podobách. Thomas Ingenlath je designérem světových automobilových značek. Luc(as) de Groot je pro změnu typografem, který vytvořil systémová písma Calibri a Thesis ze sady Microsoft.
Perličkou v programu bude příspěvek publicisty a pedagoga Jamese Lanhama z univerzity v britském Coventry, který se už řadu let systematicky věnuje erotičnu v marketingové komunikaci.
Plejádu hostů ze světa uzavře britská spisovatelka a aktivistka Julia Hobsbawm, která po úspěšné kariéře v médiích a PR zasvětila poslední léta tématu budoucnosti práce.
Z Česka do světa
K pětadvacátému výročí pozvali organizátoři Fora Media také několik Čechů (a Slováků), kteří se sami nebo se značkami, které reprezentují, dokázali prosadit za hranicemi našeho malého trhu. Radim Svoboda se z manažera české pobočky Coca-Coly vypracoval do role globálního viceprezidenta sítě Leo Burnett v americkém Chicagu, odkud přešel řídit jako světový prezident reklamní síť McCann v New Yorku. Tomáš Gonsorčík z rodného Slovenska doputoval do newyorské centrály DDB, kde působí jako globální šéf strategie.
Úspěch kampaně pro tyčinku KitKat, která získala historicky první grand prix pro českou reklamu na festivalu Cannes Lions, představí Vojtěch Kubricht z Nestlé. Honza Vokurka prozradí, jak vybudoval z malé regionální značky Kitl štiku v segmentu ovocných sirupů, a šéf studia Warhorse Martin Frývaldský zrekapituluje cestu úspěšné hry Kingdom Come: Deliverance k publiku na celém světě. A konečně Šimon Pánek, spoluzakladatel a šéf nadace Člověk v tísni, se podělí o to, jak se podařilo vybudovat z malé mediální nadace jednu z nejrespektovanějších humanitárních organizací v Evropě.
Pořadatelé chystají pro účastníky jubilejního ročníku i další lahůdky. Jednou z nich bude pódiový rozhovor s česko-rakouským režisérem Markusem Krugem, který je klíčovou figurou nové řady Zrádců a také jednou z tváří reklamní kampaně časopisu Marketing & Media.
Zbývá 11 týdnů
Na scéně workshopů se můžeme těšit nejen na zasvěcenou diskusi s Martinem Svetlíkem z Ogilvy o tom, jak v rámci kreativní strategie účinně a bezpečně pracovat s prvky subverze, anebo se Zuzanou Horákovou (OMG) a Darkem Silajdžićem (ALT McCann) o nejnovějších metodách tzv. plánování pozornosti. Další workshopy představíme na stránkách MAM později, už nyní ale můžeme prozradit, že jeden bude mít formu kreativní disputace úspěšných reklamních režisérů Dana Růžičky a Ivana Zachariáše o dobrých a špatných reklamách. Ty další pak připravujeme s populárním komentátorem Jindřichem Šídlem a také s Anetou Martinek a jejími Holkami z marketingu.
Forum Media otevře své brány za jedenáct týdnů, své místo si ale může každý zajistit už teď. Není na co čekat.