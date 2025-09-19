Ceny soutěže Direct IMPACT Czech 2025 jsou rozdány

V úterý 16. září proběhl v prostorách Jazz Docku finálový večer soutěže Direct IMPACT Czech. Na 23. ročníku bylo oceněno celkem 15 agentur a celá řada jejich spolupracovníků a klientů.
Prvenství ze soutěže v podobě ceny Grand Prix si odnesla brněnská agentura B tým za kampaň „To za nás nebylo“ pro Vzdělávací institut pro Moravu, na kterém spolupracovala s produkcí Circle Picture. Agenturou ročníku se stal McCann-Erickson Prague a Klientem ročníku Česká asociace pojišťoven. Všechny oceněné projekty se mohou ucházet o příčky nejvyšší, a to v evropské soutěži IMPACT Awards, kterou pořádá Evropská asociace komunikačních agentur (EACA). Přihlášky je možné zasílat do 14. října za zvýhodněnou cenu, nejpozději však do 11. listopadu 2025.
Do soutěže Direct IMPACT Czech poslalo 24 agentur dohromady 57 přihlášek a celkem bylo ve 12 kategoriích předáno 13 zlatých, 6 stříbrných a 14 bronzových medailí. Předsedkyní poroty byla již třetím rokem Markéta Moreno, která k oceněním doplňuje: „Mám pocit, že v tomto kole bylo mnoho projektů, které si zaslouží pozornost nejen v České republice, ale mají šanci uspět i na evropském poli. Všem agenturám, které se budou hlásit do toho dalšího, bych ráda doporučila, nezapomenout přidat video a kvalitní data, klidně i ta „softovější“ a nespoléhat se jen na to, že se nám kampaň bude líbit. Tahle soutěž je o impactu a data samotnou kampaň posouvají dopředu a kvantifikují.“
Jedním ze spolupořadatelů soutěže je také ADMEZ, jejíž výkonný ředitel Tomáš Hájek k letošnímu průběhu říká: „Vzhledem k tomu, že loňský ročník byl v historii soutěže velmi slabý, tak toho letošního si velmi vážím, protože se nám podařilo dostat mezi soutěžící řadu nových menších či větších agentur. Nebudu je jmenovat, protože jich bylo hodně, ale určitě jsou příslibem pro další ročníky.“
Vítěznou cenu Grand Prix si odnesla agentura B tým. David Geč, šéf agentury k ocenění dodává: „Grand Prix v Direct IMPACT Czech bereme jako důkaz, že smysluplné nápady mají sílu měnit nejen značky, ale i veřejný prostor. Jsme hrdí, že se prokazuje, že inovace a odvaha mají své místo i ve veřejných projektech.“
Tento 23. ročník byl v rámci udílení cen velmi rozmanitý, k čemuž přispěla oproti předchozímu, větší účast přihlášených agentur. Tradice a pravidlo ale zůstalo stejné, kdo do soutěže přihlásí více prací, má větší šanci získat cenu. Nejvíce tak zabodovaly agentury McCann-Erickson Prague a Kotelna 55 s pěti oceněními.
Kompletní výsledky
Direct IMPACT Czech je soutěž, která oceňuje to nejlepší z českého integrovaného marketingu, tedy kampaně, které nespoléhají primárně na televizi, ale zapojují další formy a prvky přímé komunikace. Porotci soutěže hledají jasnou relevantní strategii, svěží kreativní myšlenku, atraktivní profesionální provedení a prokazatelné výsledky. Soutěž, která byla (tehdy pod názvem Český direkt) založena v roce 2003, dává reklamním profesionálům i agenturám prostor porovnat své síly mezi sebou. Od roku 2010 ji spolupořádá asociace ADMEZ a Aktivační agentury AKA.