Albert spouští podzimní věrnostní kampaň „Pro hřejivé chvilky“

Albert spouští podzimní věrnostní kampaň s názvem Pro hřejivé chvilky, která zákazníkům přináší odměny do sychravých dnů. Od 24. září do 28. října 2025 tak mohou ve všech prodejnách Albert sbírat body za své nákupy a získat slevy na vybrané produkty.
V nové kampani mohou zákazníci vybírat z dek, polštářů, hřejivých plyšových zvířátek, ale také keramických hrnků či dětských termohrnků. Nechybí ani svíčky Yankee Candle s vůní Vanilla Froasting, White Linen, Cinnamon Cider, Sugared Blossom nebo Winter Fir za zlevněnou cenu.
Za každých utracených 200 korun obdrží zákazníci jeden bod do papírové kartičky nebo do aplikace Můj Albert. Body navíc lze získat za nákup partnerských produktů. Po nasbírání osmi bodů si podle řetězce mohou zákazníci pořídit vybrané produkty se slevou až 68 procent.
K rychlejšímu startu Albert přidává zákazníkům bonusové body – dvě předtištěná políčka na kartičce a tři body v aplikaci. Nakupující v e-shopu Albert online pak získají kompletně vyplněnou kartičku jako dárek.
Kampaň Pro hřejivé chvilky probíhá od 24. září do 28. října 2025 ve všech hypermarketech a supermarketech Albert, nebo do vyprodání zásob.