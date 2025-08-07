Uzávěrka Effie 2025 se blíží. Pochlubte se tím, co jste napekli!

Do uzávěrky přihlášek 28. ročníku soutěže reklamní efektivity zbývá už jen dva a půl týdne.
Řádný termín pro podání přihlášky do Effie vyprší příští neděli 17. srpna. Pro ty, kteří potřebují na co nejlepším popisu svých kampaní pracovat ještě o kousek déle, je zde prodloužený termín do 24. srpna. Ať už kampaň přihlásí zadavatel nebo agentura, když stihnou řádný termín, bude je přihláška stát méně. Klíčová data i přehledně uvedené poplatky najdete na webu soutěže.
Jak už jsme informovali, letošní ročník soutěže Effie, kterou pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), přináší výrazně přepracovanou strukturu a nové kategorie. Agentury i značky tak mají více příležitostí získat ocenění za skutečně fungující komunikaci.
Nově mohou moci ve své vlastní kategorii poměřit síly například kampaně z oblasti automobilového průmyslu, kosmetiky, maloobchodu, sportovního marketingu a gamingu.
Velkou změnou je i otevření specializovaných kategorií, které odrážejí společenský přínos. Kategorie Positive Change má dvě části: environmentální – kampaně, které měřitelně změnily chování směrem k ekologicky udržitelnějším řešením, zvýšily poptávku po udržitelnějších produktech a službách a měly pozitivní vliv na značky i životní prostředí –, a sociální, do níž spadají kampaně, které se osvědčily při řešení nebo ovlivňování sociálních problémů a rozšiřování aktivit, které prospívají společnosti.
Nová kategorie pro inovativní využití mediálního plánování umožňuje pochlubit se novými plánovacími metodami nebo netradičními komunikačními kanály. Inovacím se věnuje i kategorie Marketing Innovation – tedy inovativní marketingové nebo obchodní aktivity a plány, které měly zásadní dopad na tržní pozici značky, produktu či služby. Může jít například o inovace samotného produktu, změny v balení, technologii, designu nebo zapojení zákazníků do vývoje.
Marketing & Media je letos opět hrdým mediálním partnerem Effie, mezi jejíž odborné garanty dále patří SIMAR, APRA či ADC.
Shortlisty Effie budou stejně jako loni představeny v rámci konference Forum Media, která se koná v O2 universu 25. listopadu. Slavnostní vyhlášení Effie pak proběhne 10. prosince 2025.