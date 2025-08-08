Zadavatelé a značky
Máte inovativní in-store řešení, které si zaslouží pozornost? POPAI AWARDS se blíží.

Nejprestižnější soutěž komunikačních projektů v retailu letos proběhne už po sedmnácté. Ocení nejkreativnější a nejefektivnější řešení za uplynulý rok a otevře dveře k mezinárodnímu uznání – včetně účasti v celoevropské soutěži Shop! AWARDS Paris a globálním klání Shop! Global Awards.

Soutěžní expozice a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční 27. 11. 2025 v kongresovém centru O2 universum v Praze.

Proč soutěžit? Vedle získání prestižního ocenění budou vaše projekty vystaveny v rámci celodenního programu top události POPAI DAY 2025, kterou navštíví stovky profesionálů, zástupců významných firem z oboru retailu a in-store komunikace. Vaše exponáty budou dále prezentovány v celoroční mediální kampani na našich komunikačních kanálech a oborových akcích. Podívejte se na formy mediální prezentace soutěžících.

Chystáme inovace? Ano, stále zkvalitňujeme systém dvoukolového hodnocení odbornou porotou. Vyvíjíme i dokonalejší soutěžní vystavení, soutěžící tak nyní mohou doplnit prezentaci svého projektu o QR kód, který předá informace návštěvníkům i v době nepřítomnosti vystavovatele. Stejně jako vloni proběhne hlasování účastníků online, které rozhodne o vítězi Ceny publika.

Podrobné informace, pravidla POPAI AWARDS 2025přihláška.

MAM Téma čísla

Orea
Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji
šachy
Zadavatelé a značky
Výkon už značkám nestačí. Jak sportovci čelí nástupu influencer marketingu?
Dobré ráno, Česko
Kreativita a kampaně
Dobré ráno, Česko. Bude z naší země love brand?

MAM Exkluzivně v časopise

Eva Adamczyková
Zadavatelé a značky
Nechtěli jsme při rebrandingu slepě stavět na historii značky Pells, říká Ondřej Šimko
Jessica Piotrowski
Online a social
Proč zákazy sociálních sítí pro mladé nefungují? Odpověď nabízí Jessica Piotrowski
Mafia
Zadavatelé a značky
Spořka hraje dál. Po Kingdom Come láká hráče na Mafii
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vilém Rubeš
Komunita a lidé
Odešel „samuraj“ Vilém Rubeš, reklamní expert a sloupkař MAM
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
Vizuální styl státní správy
Zadavatelé a značky
Studio Najbrt dalo tvář českému státu. Vláda schválila nový jednotný vizuální styl státní správy
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
