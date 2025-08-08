Máte inovativní in-store řešení, které si zaslouží pozornost? POPAI AWARDS se blíží.

Nejprestižnější soutěž komunikačních projektů v retailu letos proběhne už po sedmnácté. Ocení nejkreativnější a nejefektivnější řešení za uplynulý rok a otevře dveře k mezinárodnímu uznání – včetně účasti v celoevropské soutěži Shop! AWARDS Paris a globálním klání Shop! Global Awards.
Soutěžní expozice a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční 27. 11. 2025 v kongresovém centru O2 universum v Praze.
Proč soutěžit? Vedle získání prestižního ocenění budou vaše projekty vystaveny v rámci celodenního programu top události POPAI DAY 2025, kterou navštíví stovky profesionálů, zástupců významných firem z oboru retailu a in-store komunikace. Vaše exponáty budou dále prezentovány v celoroční mediální kampani na našich komunikačních kanálech a oborových akcích. Podívejte se na formy mediální prezentace soutěžících.
Chystáme inovace? Ano, stále zkvalitňujeme systém dvoukolového hodnocení odbornou porotou. Vyvíjíme i dokonalejší soutěžní vystavení, soutěžící tak nyní mohou doplnit prezentaci svého projektu o QR kód, který předá informace návštěvníkům i v době nepřítomnosti vystavovatele. Stejně jako vloni proběhne hlasování účastníků online, které rozhodne o vítězi Ceny publika.