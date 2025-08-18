Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Effie: nestihli jste přihlášku? Využijte prodloužený termín!

  • Doporučujeme

Řádný termín pro podání přihlášky do Effie vypršel v neděli 17. srpna. Pokud jste ho ale nestihli, není třeba klesat na mysli. Pro ty, kteří potřebují na co nejlepším popisu svých kampaní pracovat ještě o kousek déle, je tu prodloužený termín až do 24. srpna. 

Klíčová data i přehledně uvedené poplatky najdete na webu soutěže.

Jak už jsme informovali, letošní ročník soutěže Effie, kterou pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), přináší výrazně přepracovanou strukturu a nové kategorie. Agentury i značky tak mají více příležitostí získat ocenění za skutečně fungující komunikaci.

Nově mohou moci ve své vlastní kategorii poměřit síly například kampaně z oblasti automobilového průmyslu, kosmetiky, maloobchodu, sportovního marketingu a gamingu.

Velkou změnou je i otevření specializovaných kategorií, které odrážejí společenský přínos. Kategorie Positive Change má dvě části: environmentální – kampaně, které měřitelně změnily chování směrem k ekologicky udržitelnějším řešením, zvýšily poptávku po udržitelnějších produktech a službách a měly pozitivní vliv na značky i životní prostředí –, a sociální, do níž spadají kampaně, které se osvědčily při řešení nebo ovlivňování sociálních problémů a rozšiřování aktivit, které prospívají společnosti.

Nová kategorie pro inovativní využití mediálního plánování umožňuje pochlubit se novými plánovacími metodami nebo netradičními komunikačními kanály. Inovacím se věnuje i kategorie Marketing Innovation – tedy inovativní marketingové nebo obchodní aktivity a plány, které měly zásadní dopad na tržní pozici značky, produktu či služby. Může jít například o inovace samotného produktu, změny v balení, technologii, designu nebo zapojení zákazníků do vývoje.

Marketing & Media je letos opět hrdým mediálním partnerem Effie, mezi jejíž odborné garanty dále patří SIMAR, APRA či ADC.

Shortlisty Effie budou stejně jako loni představeny v rámci konference Forum Media, která se koná v O2 universu 25. listopadu. Slavnostní vyhlášení Effie pak proběhne 10. prosince 2025.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-33
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-33
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím
Orea
Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji
šachy
Zadavatelé a značky
Výkon už značkám nestačí. Jak sportovci čelí nástupu influencer marketingu?

MAM Exkluzivně v časopise

Vít Rýznar
Kreativita a kampaně
„Chceme kultivovat vizuální kulturu v Česku,“ říká Vít Rýznar z Bloomfield Brand Studia
Thomas Ingenlath
Zadavatelé a značky
Thomas Ingenlath: komunikace a práce s médii pomáhá budovat brand moderním způsobem
Eko-kom
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: když záleží víc na sdělení než na značce
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vilém Rubeš
Komunita a lidé
Odešel „samuraj“ Vilém Rubeš, reklamní expert a sloupkař MAM
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
Vilém Rubeš
Komunita a lidé
Odešel „samuraj“ Vilém Rubeš, reklamní expert a sloupkař MAM
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ