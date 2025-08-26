Zadavatelé a značky
Effie 2025: Soutěží rekordních 118 přihlášek

  • Doporučujeme

Ve 28. ročníku Effie Awards Czech Republic, kterou vyhlašuje Asociace komunikačních agentur, se utká rekordních 118 přihlášek. Nyní se přihlášek ujmou týmy výzkumných agentur, vyhodnotí úplnost a využití dat. Výsledky pak předají 9. září odborným porotám. Shortlisty budou již tradičně oznámeny na Effie Stage během konference Forum Media, vítěze pak AKA vyhlásí 10. prosince.

Nejostřejší konkurence je ve sportovní kategorii, v aktivačním marketingu a ve zcela nové kategorii Positive Change, kde je registrováno po 12 přihláškách. Silně obsazená je i kategorie finanční služby.

Letos poprvé v Effie svedou souboj kampaně pro automobilky, kosmetiku, FMCG nebo retail, zcela nově i tu najdete i kategorii Positive Change, Marketing Innovation nebo inovativní využití médií. „Positive Change vystřelila mezi top tři nejvíce obsazené kategorie hned napoprvé – to jasně ukazuje, kam se komunikace posouvá. Inovované portfolio kategorií trhu ‚sedlo‘, otevřelo dveře novým přihláškám, respektive umožnilo přihlašovatelům smysluplně umístit přihlášku do více kategorií. Marketing je multidisciplinární obor a na přihláškách je to vidět. Také nás těší mimořádný úspěch ‚sportovní‘ kategorie, ve které se kampaněmi napřímo, či zprostředkovaně účastní i největší sportovní kluby. Ale především: velké díky všem, kdo si dali tu nesmírně těžkou práci poskládat dohromady data, výsledky a přihlášky – posouváte Effie dál a výše, bez vás by soutěž nebyla tím, čím je,“ doplňuje Ondřej Novák, výkonný ředitel ASMEA a projektový manažer Effie Awards Czech Republic.

O vítězích letošního ročníku rozhodne během podzimu porota čítající přes čtyřicet odborníků z řad klientů, agentur, výzkumných organizací sdružených v SIMAR i dalších expertů z komunikačního průmyslu. Klíčovým kritériem zůstává efektivita – tedy měřitelné obchodní výsledky, růst tržeb, tržní podíl, ale také změna v postojích, chování či vnímání značky. Porotci posuzují projekty v kontextu – zajímá je mediální výkon, engagement nebo doplňková kvalitativní data. Důraz kladou na transparentnost, přesnost interpretace a věrohodnost výsledků. Kreativní přístup pak dostává prostor ve druhém kole, a to nejen ve smyslu nápadité exekuce, ale i jako důkaz promyšlené strategie a efektivního komunikačního mixu.

„Effie je jedinečnou možností ukázat, že za skvělou kreativitou stojí i měřitelné výsledky,” říká Petra Jankovičová, prezidentka AKA a CEO agentury Triad Prague. „Přihláška přináší nejen šanci na ocenění, ale i příležitost se zastavit, zhodnotit své snažení a získat cennou zpětnou vazbu, která pomáhá posouvat práci agentur i klientů dál.”

Finalisté budou představeni 25. listopadu na Effie Stage na konferenci Forum Media, vítězové jednotlivých kategorií pak budou oceněni na slavnostním galavečeru 10. prosince. Soutěž Effie Czech Republic pořádá Asociace komunikačních agentur od roku 1997. Loni zpracovávala 100 přihlášek a porota rozdělila 45 ocenění ve 12 kategoriích.

