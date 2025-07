KVIFF 2025: stipendium Allwyn Residency 2025 získal Němec Simon Schneckenburger

KVIFF 2025 představil v rámci programu Future Frames deset talentů z evropských filmových škol. Stipendium Allwyn Residency do Los Angeles získal Němec Simon Schneckenburger za film Skin on Skin.

Německý režisér Simon Schneckenburger je absolventem Filmakademie Baden-Württemberg v oboru režie hraného filmu. Jeho první studentský film Borzaya byl promítán na řadě festivalů a nominován na studentského Oscara. Absolventský snímek Skin on Skin získal nominaci na cenu Lola a mimo jiné cenu diváků na několika festivalech. Aktuálně pracuje na svém debutovém celovečerním filmu a minisérii.

Robert Chvátal, generální ředitel společnosti Allwyn, uvedl: „V první řadě chci srdečně pogratulovat všem deseti účastníkům letošního ročníku programu. V Allwyn věříme, že příležitosti jsou tu pro ty, kteří se jich nebojí chopit, a přesně to tito mladí filmaři udělali. Každý z nich se naplno ponořil do filmového řemesla a vytvořil dílo výjimečné kvality. Jejich příběhy nám připomínají, jak silným nástrojem film může být – dokáže inspirovat, spojovat a podnítit změnu. A právě odvaha vyjádřit se skrze vlastní tvorbu je tím, co dává mladým filmařům příležitost udělat reálnou společenskou změnu. Upřímně gratuluji letošnímu stipendistovi Simonu Schneckenburgerovi a těším se, až budeme moci v příštích letech sledovat, kam se jeho kariéra i kariéry jeho kolegů budou dál ubírat.“

Stipendium je součástí Allwyn Residency, měsíčního programu profesního rozvoje v Los Angeles, který je realizován ve spolupráci s talentovou agenturou UTA a Range Media Partners. Účast v programu poskytuje vybranému režisérovi či režisérce jedinečný přístup do hollywoodského filmového ekosystému, a to díky individuálnímu mentoringu, stínování a specializovaným školením. Program tak nabízí vzácnou příležitost k čerpání zkušeností pod vedením předních osobností světového filmového průmyslu.

Program, založený v roce 2015, se stal prestižní evropskou platformou pro nastupující generaci evropských filmařů a filmařek. Každý rok je uměleckým ředitelem KVIFF Karlem Ochem a jeho týmem vybráno deset talentovaných tvůrců, čerstvých absolventů filmových škol, které nominovaly národní filmové organizace pro podporu filmu (členy EFP). Kromě projekcí svých děl se vybraní účastníci zapojují do kurátorsky vedeného programu zaměřeného na propagaci, networking a navazování profesních kontaktů.

Program Future Frames za dobu své existence podpořil už více než sto mladých režisérů a režisérek na jejich cestě k mezinárodní kariéře. Společnost Allwyn hraje od roku 2023 klíčovou roli právě v rozšiřování programu a jeho dopadu, zejména díky partnerství s UTA, Range Media Partners a MFF KV.