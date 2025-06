Češi září mezi světovou špičkou nativní reklamy

Seznam Brand Studio potvrdilo svou pozici mezi nejlepšími světovými hráči v oblasti nativní reklamy. Z celosvětové soutěže Native Advertising Awards si odvezlo osm ocenění.

Vybíralo se z více než 500 přihlášených projektů z celého světa. Porotci přitom nezohledňují pouze velikost zásahu nebo výši produkčního budgetu, ale hlavně originalitu, přínos pro značku a provedení.

„Díky tomu má šanci uspět kdokoliv – o to těžší je se každý rok znovu prosadit,“ zdůrazňuje Honza Čapek, brand stratég Seznam Brand Studia.

Dodává, že aby kampaň v soutěži uspěla, musí mít jasnou komunikační strategii a kreativní koncept postavený na silném insightu. Zároveň by měla přinést něco nečekaného.

„To se nám podařilo u kampaně pro značku Dacia, ve které jsme ukázali, že lpění na drahých věcech nepřináší do života víc radosti. A jak lépe to udělat než zaparkovat totálně zablácené auto do nejdražší české ulice? Víkend strávený s rodinou nebo kamarády, na kterém se auto trochu ušpiní, je přece cesta k radosti,“ vysvětluje Čapek.

Další ocenění Brand Studio získalo za kampaň s českou firmou Jezírka Banat. Ta ukázala sílu kombinace interaktivních bannerů, online hry a storytellingu. „Přinesla značce takový úspěch, že lidé vyhledávali více její název než samotnou kategorii zahradních jezírek,“ popisuje Čapek úspěch kampaně.

Uspěla také kampaň s celospolečenským přesahem ve spolupráci s pivovarem Krušovice. „Chytře jsme využili Mapy.cz a dali lidem možnost vybrat důležitá místa v jejich obcích, která si zaslouží revitalizaci,“ přibližuje Čapek.

Na shortlist se dostala také spolupráce se značkou Feminus, která v loňské kampani upozornila na problémy spojené s menopauzou. „Z tohoto oboru bylo celkově nejvíce přihlášek, což potvrzuje aktuálnost tématu,“ dodává.

Navzdory silné mezinárodní konkurenci drží český tým ze Seznam Brand Studia tempo se světovou špičkou v oboru. To ukazuje nejen kvalitu práce, kterou odvádí, ale i vyspělost domácího trhu. České značky jsou ochotné investovat do smysluplného obsahu a nebojí se netradičních kampaní.