Radost v Seznam Brand Studiu: ze soutěže nativní reklamy veze osm trofejí

Patří k předním tvůrcům nativní reklamy a potvrdily to i letošní globální ceny Native Advertising Awards 2025. Seznam Brand Studio se třemi různými kampaněmi získalo tři zlata, dvě stříbra a tři bronzy.

Slavnostní vyhlášení desátého ročníku největší celosvětové soutěže, která oslavuje umění efektivního storytellingu, proběhlo ve středu v Londýně. A vidět byl opět český tým působící pod Seznamem – i když co do počtu ocenění možná o trochu méně než v minulých letech. Z šestnácti shortlistů proměnil přesně polovinu.

„Strategie se setkala s kreativitou a hádejte co, opět to fungovalo,“ komentoval úspěchy Andy Sitta, zakladatel Seznam Brand Studia, jenž v březnu po osmi letech v Seznamu skončil a pustil se do vlastního konzultačního projektu Elevate by Andy.

„Upřímně, opravdu jsem doufal, že naposledy vystoupím na pódiu se svým bývalým týmem. A tohle bylo mnohem víc, než jsem si přál,“ dodal.

Dvě zlata v kategoriích Best Strategy a Best Automotive Program a stříbro v kategorii Best Small Budget Campaign získala práce pro automobilku Dacia Cesta k radosti je jednoduchá, na které se podílela i mediální agentura OMD.

Zdroj: Native Advertising Awards 2025

Zlato (Best Use of Online Media), stříbro (Most Effective Campaign) a bronz (Best Brand Awareness Campaign) patří kampani pro Jezírka Banat. Článek Seznam Talks zaujal čtenáře natolik, že jeho průměrná doba čtení dosáhla nadprůměrných 5 minut a 24 sekund a povědomí o značce vzrostlo o 49 procentních bodů.

Zdroj: Native Advertising Awards 2025

Dva bronzy v kategoriích Best Local Campaign a Best Sustainability Program získala kampaň pro pivovar Krušovice, která vznikla ve spolupráci s Ogilvy CZ, s názvem Ať tu po nás něco zůstane.

„Letos se přihlásil rekordní počet vydavatelů z celého světa – od mediálních gigantů jako BBC nebo New York Times až po inovativní obsahová studia z Brazílie, Singapuru a dalších koutů světa. O to větší máme radost, že se naše práce dokázala v takto silné konkurenci prosadit,“ uvedl brand stratég Honza Čapek.

„I přesto, že je pro nás nejdůležitější, že naše kampaně prokazatelně pomáhají značkám naplňovat jejich komunikační cíle a posilovat jejich byznys, nezávislé ocenění od odborníků na nativní reklamu nás potěšilo. Potvrzuje, že jdeme správným směrem a to, co děláme, má mezinárodní přesah a kvalitu,“ dodal.

Na shortlisty se dostaly i dvě práce z produkce Vltava Labe Media Creative Lab. Nominace však neproměnila ani kampaň „Malé změny, které zlepšují svět kolem vás“ pro Ministerstvo životního prostředí, Rohlik.cz a Dm v kategorii Best Sustainability Program, ani „3 tipy, jak budovat zdravý vztah se svým tělem“ pro Dove v kategorii Best Use of Text.