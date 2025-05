Na MAM live vystoupí advokátka Petra Dolejšová i youtuber Jiří Burýšek

Workshop s diskusí ze série MAM live se koná už příští úterý 27. května. Probereme, jaké nástrahy nově číhají na influencery, agentury i značky. Na webu zbývají poslední vstupenky.

Nové požadavky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) se netýkají jen samotných tvůrců obsahu, ale i značek a agentur, které s nimi spolupracují.

Na workshopu představíme nové povinnosti z pohledu práva i platformy, která tvůrce zastupuje. Následnou diskusi, v níž vystoupí známá advokátka Petra Dolejšová, Petr Sládeček (Tubrr), Don Nguyen (Notino) a novinář a youtuber Jiří Burýšek (Jirka vysvětluje věci), budou moderovat Martin Fryč (WOO) a Radana Čechová (MAM).

Z MAM live si do své praxe odnesete mimo přehledu o tom, koho se nová pravidla a povinnost registrace týkají – a koho ne, a co hrozí při jejich nedodržení, také pohled právničky na to, kdo jsou AI influenceři, kdy mají smysl a jak s nimi strategicky pracovat. Chybět nebude ani „opáčko“ častých chyb v influencer marketingu – a jak se jim vyhnout.

Přijďte 27. května ve 14:00 do Port 7 v pražských Holešovicích na MAM live: Influencer marketing — regulace a nové výzvy a získejte přehled o změnách, které se vás týkají.

Vše, co potřebujete, je koupit vstupenku včas.

MAM live je série diskusních formátů týdeníku Marketing & Media. Partnery aktuálního eventu jsou společnosti Scott.Weber Workspace a Coca-Cola.