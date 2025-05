Marketing do vedení letos ovládne konferenci Brand Management

Už pojedenácté se v Praze sejdou stovky marketingových profesionálů, aby oslavili značky, které firmám skutečně pomáhají růst. Konference Brand Management se letos koná 1. října v prostorách Cubex Centra Praha.

„Marketing už dnes není jen jedno z oddělení. Je to schopnost celé firmy držet krok s dobou, být relevantní pro zákazníky a mít jasný směr,“ říkají organizátoři. Právě roli marketingu jako strategického lídra ve firmách se bude věnovat letošní ročník. Program nabídne šest hodin prezentací a diskusí, tři hodiny networkingu, atraktivní obsah i praktické výstupy.

Jedním z hlavních řečníků bude Sorin Patilinet, mezinárodně uznávaný expert na marketingovou efektivitu. Ve svém vystoupení ukáže, jak pracovat se sedmi pilíři efektivity značek – od strategie přes média až po výzkum – a co se naučit od nejúspěšnějších značek současnosti. Sorin čerpá z více než dvacetileté praxe v globálních FMCG firmách jako Mars nebo PepsiCo. Jeho připravovaná kniha Marketing Effectiveness, která vyjde v příštím roce, shrnuje praktické poznatky do srozumitelného rámce pro dnešní marketéry. Prvních padesát registrovaných účastníků ji navíc získá zdarma.

Do Prahy se také vrátí Thomas Barta, odborník na marketingový leadership, který zaujal už v roce 2020. Ve svém novém vystoupení přiblíží, jak odvaha a schopnost převzít vedení ovlivňuje úspěch marketérů – obzvlášť v klíčových momentech. Barta je bývalý CMO, partner McKinsey a spoluautor knihy 12 Powers of a Marketing Leader.

Brand Management láká nejen obsahem, ale i formátem. Nabízí prezentace ke stažení, přístup k seznamu účastníků v aplikaci a příjemné prostředí doplněné o kávu od baristů i pivo od bartenderů. Registrovat se je možné už nyní, a to za zvýhodněnou Very Early Birds cenu. Do konce června mají zájemci slevu 3000 korun ze základního vstupného.