Výroční ceny ČEA 2025: uzávěrka se blíží, slavnostní vyhlášení proběhne v Lucerně

Ocenění pro nejlepší české eventy roku se blíží do finále. Přihlášky do Výročních cen České eventové asociace 2025 je možné podat už jen do 22. dubna.

Osmý ročník Výročních cen České eventové asociace míří do finále – a vy můžete být u toho. Uzávěrka přihlášek do VC 2025 je stanovena na 22. dubna, kdy se uzavírá možnost registrace. Profesionálové z oblasti event marketingu, produkce i kreativních týmů mají poslední šanci ukázat, co v uplynulém roce vytvořili.



Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 2. června 2025 v pražském kině Lucerna (velký sál). Výroční ceny ČEA si za poslední roky vybudovaly silné renomé jako klíčová událost české eventové scény, která oceňuje nejen výsledky, ale i nápaditost, inovaci a řemeslnou kvalitu.



Přihlášky, informace o porotě i jednotlivých kategoriích najdete na webu ČEA. Nenechte si ujít příležitost stát se součástí toho nejlepšího, co český eventový průmysl nabízí.