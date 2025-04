Na shortlist ADC Czech Creative Awards se probojovalo 118 prací

Ve finále 32. ročníku kreativní soutěže, jíž vyhlašuje Art Directors Club, vedou dle počtu nominací agentury VML Prague a McCann Prague.

Po třídenním intenzivním hodnocení poroty představil organizátor 32. ročníku ADC Czech Creative Awards letošní shortlist. Z celkem 270 přihlášených prací se jich do finále probojovalo 118.

Nejvíce nominací si letos odnáší agentura VML Prague se 16 shortlisty, těsně následovaná McCann Prague s 15 nominacemi.

Zářily i konkrétní kampaně. Například World of Warcraft: Escape from Dalaran (All Animal) proměnila všech svých osm přihlášek. Projekty Zkratky: Urine test (McCann) a #silnější s každou překonanou překážkou (VML), které uspěly ve všech pěti přihlášených kategoriích. Další silnou prací od stejné agentury je Future Mindset Board s pěti nominacemi.

O výběr se postarala pestrá porota složená z 26 odborníků z oblasti kreativity, designu a craftu. Jejími předsedy byli Alejandro di Trolio, „executive creative director“ Cheil Worldwide, a Irene Kugelmann, „chief creative officer“ DDB Germany Group. Celé složení poroty najdete na webu soutěže.

Které projekty promění nominaci ve vítězství, se dozvíme 7. května 2025 na slavnostním galavečeru v Archa+. Vstupenky na večer jsou již v prodeji na webu adcawards.cz.

V loňském ročníku se agenturou večera stala DDB Prague, která získala i Grand Prix za projekt Fofrtaška 2.0 pro Kaufland. Nejúspěšnější agenturou z pohledu počtu proměněných nominací se stala OAK, jež získala trofej pro všech svých deset finalistů, a stala se tak druhou nejúspěšnější agenturou večera.