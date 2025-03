Na Cannes Lions uspořádá Pram Consulting konferenci PR in Cannes

Garantem konference zaměřené na public relations v rámci festivalu Cannes Lions bude organizace ICCO, mediálním partnerem je Paul Holmes se svým PRovoke Media.

Pram Consulting Patrika Schobera uspořádá jedinou odbornou konferenci zaměřenou na PR v rámci festivalu Cannes Lions. Garantem bude mezinárodní organizace ICCO a mediálním partnerem PRovokeMedia Paula Holmese. Sponzory jsou AMEC, BriefCase, CARMA, FIBEP, IW Group, Team Farner a Worldcom PR Group.

„Během Cannes Lions se PR dlouhodobě příliš neprosazuje, i když v rámci soutěže již delší dobu existuje kategorie public relations, kterou však vyhrávají většinou reklamní agentury. Z pohledu obsahu je Cannes Lions bez špetky PR,“ říká Patrik Schober, zakladatel a majitel agentury Pram Consulting.

„Proto jsme si v minulém roce vyzkoušeli zorganizovat mini akci, díky které jsme zjistili obrovský potenciál a poptávku po prezentaci PR a letos přicházíme s celodenní akcí,“ dodává Schober, který se festivalu v Cannes pravidelně účastní.

Konference PR in Cannes se bude skládat z kulatých stolů a panelových diskusí vedených odborníky, vše se zaměří na rozvíjející se roli PR při snaze o dosahování obchodních úspěchů klientů. Tomu odpovídá i podtitul konference – „Traditional PR Services Breaking into Solutions for Business“ – který zdůrazňuje, že se PR rozrůstá i mimo tradiční vztahy s médii a stává se základním motorem obchodních strategií, řízené reputace a firemního úspěchu.

„V dnešním nejistém světě je expertní PR nepostradatelným přispěvatelem k obchodnímu úspěchu. Klienti PR agentur potřebují ujištění, že jejich komunikace bude pochopena a doručena efektivně a prostřednictvím AI získají extra hodnotu,“ uvádí Schober.

„Je mi ctí a jsem vděčný všem partnerům a sponzorům za možnost uspořádat akci PR in Cannes, která nám umožní sjednotit globální PR komunitu a prokázat přizpůsobivost našeho odvětví moderním obchodním požadavkům,“ uzavírá Schober, který se budoucnosti a novým trendům PR dlouhodobě věnuje. Zaměřil se na ně i s knihou „Od Public Relations k Leadershipu“, která vyšla i v angličtině a globálně se jí prodalo více jak 3000 kusů.