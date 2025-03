LiSummit se blíží: nová adresa, tváře, přístupy i know-how

Chcete být vidět na LinkedInu? Buďte člověk, ne billboard. I tato rada možná padne v pátek 28. března na LiSummitu z úst jeho pořadatele Martin Hoška. A pokud ne, během pátého ročníku akce zazní nespočet jiných doporučení.

Tipy, strategie, nejlepší praktiky. Osm hodin programu a mnoho lidí, které pojí stejný zájem – LinkedIn. „Letošní ročník nebude zásadně jiný než ty předchozí. Dopoledne přednášky, odpoledne workshopy dle výběru a preference. A i tentokrát se budou vyhlašovat top CEOs českého LinkedInu,“ zve na osvědčený formát Martin Hošek.

Jedna zásadní změna se přesto udála. Po dvou ročnících, které hostily prostory sídla WPP, se LiSummit stěhuje z Vltavské na Radlickou, a to do ČSOB Kampusu. Zda to bude nastálo, či jen pro letošek, to se však teprve uvidí.

Co ve hvězdách už není, je program. Celý den zahájí Tomáš Vala, CEO Siko, třígeneračním pohledem rodinné firmy na LI. Na něj naváže dalších sedm řečníků a šest workshopů.

„S programem je to vždy trošku boj. Lokální Li scéna nemá ještě tolik silných jmen, aby byl přetlak o to být na pódiu. Nicméně můžu s čistým svědomím říct, že letos budou mluvit lidé, kteří patří mezi významné osobnosti s reálnou zkušeností, kterou by bylo fajn předat dál,“ komentuje duchovní otec konference její program.

Vypíchnout jeden trend, který se bude prolínat celým dnem, je podle něj vzhledem k jejich krátkodobosti nemožné. „Možná bude více rezonovat slovo autenticita, možná to bude názor, že by měl na této síti být každý za sebe – bez ohledu na to, zda je to ředitel banky či jiná vrcholná business figura,“ snaží se přesto odhadnout Martin Hošek.

Zjistit, jestli to tak bude, a hlavně nabrat inspiraci – ať už pro budování firemního či osobního brandu, můžou stále i ti, kteří vstupenku na LiSummit dosud nevlastní. Ke koupi jsou do čtvrtka 27. března, a to do osmé hodiny večerní. „Last minute, ale za normální cenu,“ upozorňuje Martin Hošek.