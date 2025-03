Evropské SABRE Awards mají shortlisty, Česko získalo šest nominací

Mezi 400 projektů ve finále SABRE Awards EMEA se probojovaly Bison & Rose a Ewing, každá se třemi nominacemi, Ogilvy má dvě, Adison a Svengali po jedné. Ze zadavatelů uspěla ještě společnost Rex Concepts.

Do finále evropské soutěže PR a komunikačních projektů SABRE Awards EMEA se probojovalo celkem 400 z 2000 přihlášených prací. O vítězích se rozhodne 2. dubna během ceremoniálu v Londýně.

„Všechny prokázaly buď výjimečnou kreativitu nebo úžasné výsledky. Těm nejlepším se podařilo obojí. Ukázaly, že přes všechny politické zvraty a ekonomické výzvy dokáže PR pro klienty dělat výjimečnou práci,“ uvedl Paul Holmes, zakladatel a předseda představenstva pořadatele soutěže Provoke Media. Zároveň byl předsedou šedesátky porotců, kteří projekty hodnotili.

Za Česko se letos do finále probojovalo pět agentur. Bison & Rose uspěla v kategorii pro výjimečný přínos reputačního managementu s projektem „Pilsen is brewed in Pilsen“ pro Plzeňský Prazdroj.

Další dvě nominace má Bison & Rose s klientem Medtronic Czechia v kategoriích pro kampaně medicínských technologií s projektem „#WithoutLimits“ a pro kampaně zaměřené na seniory s projektem „TAVI for a Healthy Heart“.

Rovněž v kategorii kampaní cílených na seniory má Ewing nominaci s projektem „Securing Tomorrow for the Last 30 Years“ pro Asociaci penzijních společností ČR. Druhý shortlist pak agentura získala s kampaní pro Nadační fond Škoda Auto v přihláškách nazvaných „The Road to a Regional Renaissance“. Třetí pak má „The Julius Fund: Innovating Tradition“ pro Julius Meinl Private Wealth v regionální kategorii střední a východní Evropy.

Dvě nominace má agentura Ogilvy. Uspěla s projektem „Bohemian Auction“ pro český Heineken v kategorii oceňující korporátní mediální vztahy a s projektem „Lego Girls“ pro Lego v kategorii kampaní pro spotřební zboží.

Po jedné nominaci pak mají agentury Adison a Svengali. První jmenovaná získala shortlist v kategorii pro region střední a východní Evropy s kampaní „The whole Czech Republic is playing forte!“ pro Unii orchestrálních hudebníků ČR. Agentura Svengali má nominaci za ESG kampaň s projektem pro SABRE přezdívaným „Flowers for hops“ pro Plzeňský Prazdroj, jenž se jako „Kytky pro chmel“ stal loni absolutním vítězem České ceny za PR – Lemur.

Za zadavatele se pak ještě probojovala česká pobočka společnosti Rex Concepts s S projektem „The Longest Queue Ever!“ neboli s frontou, která se točila okolo otevření první pobočky Popeyes na Václavském náměstí v Praze.

Z celkového pohledu získala nejvíce nominací agentura Ketchum ze skupiny Omnicom, jejíž projekty jsou ve finále 17krát, následovaná agenturou Burson ze skupiny WPP, která má na shortlistu 16 zářezů.

Kompletní přehled nominovaných projektů najdete zde.

Text jsme aktualizovali o projekt společnosti Rex Concepts.