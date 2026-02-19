Marketing Bezrealitky vede v Česku i na Slovensku Pavel Skalský

Realitní služba Bezrealitky bude rozvíjet svou značku pod vedením Pavla Skalského, který nově vede marketing firmy nejen v Česku, ale také na Slovensku. Jeho hlavní misí je oživení a modernizace brandu Bezrealitky a nastavení marketingových aktivit tak, aby dodaly značce energii a potvrdily její nezastupitelnou roli na realitním trhu.
Pavel Skalský přichází do Bezrealitky na pozici Chief Marketing Officer s více než dvacetiletou zkušeností v digitálním obchodu, marketingu a budování značek napříč různými segmenty. V Mercedes-Benz Financial Services měl téměř šest let na starosti marketing pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Předtím působil pět let v Kia Motors na pozici Digital & Social Media Manager, kde se věnoval rozvoji digitální komunikace a sociálních sítí značky. Ještě dříve stál u rozjezdu mobilního marketingu ve Vodafone Media Solutions.
Za své největší profesní úspěchy považuje Skalský právě projekty, které vznikaly „na zelené louce“. „V Atlas.cz jsem se podílel na budování online sales v Česku, online obchodní aktivity jsem rozjížděl i v Sanomě. Ve Vodafonu jsem stál u startu mobilního marketingu, v Kia Motors pak rozvíjel digitální a sociální komunikaci. Nyní bych se stejnou energií rád nastartoval i marketingové aktivity Bezrealitky,“ vysvětluje.
Bezrealitky jako moderní férová služba a partner
V Bezrealitky převzal Pavel Skalský kompletní odpovědnost za řízení marketingu v Česku i na Slovensku. Jeho úkolem je nastavit marketingové aktivity tak, aby měly jasný řád, dlouhodobý směr a odpovídaly ambicím značky. Za hlavní výzvu své nové role považuje oživení a modernizaci brandu.
„Bezrealitky nabízí skvělé služby a jsou moderní digitální platformou, která má velký potenciál dalšího rozvoje. V posledních letech značka hledala své místo, a proto bych jí rád dal energii, sebevědomí a pomohl definovat jasnou roli na realitním trhu,“ přibližuje své plány Skalský.
Bezrealitky by podle něj měly být advokátem běžného člověka proti zaběhnutému systému. „Chceme být partnerem pro vlastníky a kupující, který jim celý proces zjednodušuje, šetří čas i peníze a dává lidem větší kontrolu nad jedním z největších životních rozhodnutí,“ uzavírá.
Mezi aktuální priority Skalského patří kampaň k nové službě Komfort, která nabídne majitelům prodávajícím svou nemovitost pomoc realitního specialisty, za třetinovou cenu oproti realitním makléřům.
V plánu má také celkové znovunastavení marketingových aktivit v Česku a rozběhnutí Bezrealitky na slovenském trhu, kde v těchto týdnech startují.